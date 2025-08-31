ゆいにしおが、2025年10月より放送開始のTVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のエンディングテーマに新曲「Family」が決定したことを発表した。

原作はWEB小説サイト「小説家になろう」にて連載後、角川BOOKSから書籍化されたライトノベル。現代日本の科学者がチート能力を持つ少女エレンへと転生し、伝説の英雄の父・ロヴェルと精霊の女王の母・オリジンのもと精霊界で穏やかな日々を過ごしていた。修行のために訪れた人間界で巻き込まれていく王家の陰謀に前世の知識と圧倒的チートで対抗する、最強才女の痛快舌戦ファンタジーだ。

▲ジャケット写真

エンディングテーマ曲となった「Family」は、『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のポイントの一つにも重なる“家族愛”をテーマに、大切な人を改めて大切にしたくなるような温もりにあふれた一曲とのこと。優しくも開放感のあるサウンドにゆいにしおの伸びやかな歌声が重なり、聴く人を優しく包み込むような雰囲気に仕上がっているという。

「Family」は2025年10月8日より各配信サイト・サブスクリプションサービスで配信がスタートする。

◆ ◆ ◆

■ゆいにしお コメント

このたびEDテーマを担当させていただくことになりました、シンガーソングライターのゆいにしおです。

知らない人と家族になっていくエレンの姿は、人と出会い、繋がりを育んでいく私たちの姿とも重なります。

悩んだり笑い合ったりしながらも、大切な人と共に歩んでいく。

そんな日々に、この曲がそっと寄り添えたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

■TVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』 ◆あらすじ

精霊界で暮らす8歳の少女・エレンは、元々現代日本で科学者をしていた転生者。物質を化合させたり、構造配列を好きに変えられるというチートスキルを持つ。そして、父・ロヴェルは国を救った伝説の英雄、母・オリジンは元始の母にして精霊の女王！ 一家は、精霊界で穏やかな日々を過ごしていたが、ロヴェルとエレンが修行のために人間界を訪れた事をきっかけに、王家の陰謀に巻き込まれてゆく―― 精霊の力を手中に収めようとするラヴィスエル王子の策略に、エレンは前世の知識と圧倒的チートで対抗する！ 「腹黒さんの宣戦布告ですね。受けて立ちましょう！」最強才女の痛快舌戦ファンタジー！ ◆STAFF

原作：松浦 『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』（株式会社KADOKAWA／カドカワBOOKS刊）

原作イラスト：keepout

コミカライズ：大堀ユタカ（株式会社スクウェア・エニックス／ビッグガンガンコミックス刊）

監督：福島利規

シリーズ構成/脚本：待田堂子

キャラクターデザイン：大沢美奈

美術監督：魏斯曼

色彩設計：須藤萌

撮影監督：吉成株

編集：山岸歩奈実(REAL-T)

音響監督：明田川 仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：馬瀬みさき

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：J.C.STAFF ◆放送情報

TOKYO MXにて10月5日より毎週日曜23:30~

ＢＳ日テレにて10月5日より毎週日曜23:30~

北海道テレビ放送にて10月7日より毎週火曜26:35~

※放送日時は変更の可能性がございます。 ◆配信情報

dアニメストアにて10月5日より毎週日曜24:00〜

U-NEXT／アニメ放題にて10月8日より毎週水曜24:00〜

ほか各配信プラットフォームにて順次配信

※配信日時は予告なく変更になる場合がございます。 ◆CAST

エレン CV.深川芹亜

ロヴェル CV.興津和幸

オリジン CV.中原麻衣

ラヴィスエル CV. 水中雅章

ガディエル CV. 千葉翔也 ◆公式サイト・公式SNS

アニメ公式HP：https://hahanoha-anime.com

アニメ公式X：＠hahanoha_anime （https://x.com/hahanoha_anime）

アニメ公式TikTok：＠hahanoha_anime（https://www.tiktok.com/@hahanoha_anime?_t=ZS-8x8IzB8qrQo&_r=1）

原作HP：https://kadokawabooks.jp/special/chichihaeiyu/

コミカライズHP：https://magazine.jp.square-enix.com/biggangan/introduction/chichihaeiyu/ ◆原作情報

原作はカドカワBOOKSにて全9巻好評刊行中！

コミカライズ１〜12巻好評発売中！最新13巻は2025年9月25日（木）発売！

◾️シングル「Family」 配信日：2025年10月8日（水）

品番価格：COKM-45920｜\262（税込）

◾️＜ゆいにしお自主企画「BIG LOVE」＞ 2025年

10月5日（日） 愛知・鶴舞KDハポン

w/wowdow、多部大

10月6日（月） 東京・下北沢mona records

w/Kaco、マコトコンドウ

OPEN 18:30 / START 19:00 ◆チケット

前売：\3,500 / 当日：\4,000（+1Drink）

詳細：https://yuinishio.com/live