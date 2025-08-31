中国・上海協力機構（ＳＣＯ）地域経済・貿易協力モデル区のインターモーダル輸送センター。（青島＝新華社配信）

【新華社青島8月31日】中国山東省青島市に中核エリアを置く中国・上海協力機構（SCO）地域経済・貿易協力モデル区は、中国がSCO関係国向けに運営する地域経済・貿易協力の国家級プラットフォームであり、インターモーダル輸送ハブとしての優位性を生かし、SCO国際ハブポートの建設に力を入れている。「海上・道路・航空・鉄道」の4拠点連携という特性を十分に活用し、中国企業がSCO関係国へ進出する際の拠点と、SCO関係国がアジア太平洋市場へ進出する際の輸出窓口としての役割を担っている。

モデル区はTIR条約（国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通商条約）に基づく国際道路輸送を継続的に強化しており、今年1〜7月の輸送車両台数は前年同期比約2.3倍の239台、貨物総額は約2.9倍の1億5600万元（1元＝約21円）に上った。現在、道路輸送はロシア、ベラルーシ、ウズベキスタン、カザフスタン向けの4路線が運行され、出境貨物輸送量は全国上位を占めている。

青島膠東国際空港。（青島＝新華社配信）

航空輸送や海運の分野でも、SCOモデル区は多角的な輸送ルートの円滑化を進めている。青島膠東（こうとう）国際空港は、国内外の146空港を結ぶ定期路線223本を運航。青島港はSCO関係国向けの航路42本を開設しており、海運・鉄道複合一貫輸送のコンテナ取扱量は長年、全国の沿海港湾で上位を維持している。

SCOモデル区は物流ハブの構築にも積極的に取り組んでいる。SCO国際ハブポートの建設を計画し、道路輸送の発送拠点に関税還付制度を導入するなど、物流を保障する能力のさらなる向上を図っている。（記者/王凱）