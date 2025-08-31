美麗-Bi-ray-が8月30日、東京・味の素スタジアムで開催された ＜a-nation＞へに出演した。

ステージではデビュー曲「Butterfly」と新曲「Your Jealousy」を続けて披露。「Butterfly」では力強く伸びやかな歌声とハーモニーで観客を圧倒し、続く「Your Jealousy」では真夏のフェスにふさわしい煌びやかなダンスナンバーで会場の熱気を高めた。

YOSHIKIが作詞・作曲・プロデュースを手がけた「Your Jealousy」は、美麗-Bi-ray-の新たな一面を際立たせる楽曲。“Jealousy＝嫉妬”を恐れるのではなく、輝きの証として受け止め、力に変えていく。そんな思いがこの曲に刻まれている。

さらに、9月5日（金）には「Butterfly (Acoustic Version)」の配信リリースとMUSIC VIDEOの同日公開も決定。エモーショナルなアレンジへと生まれ変わり、メンバーの歌声がよりストレートに響き、楽曲の持つドラマ性やメロディの美しさが際立つ仕上がりとなっている。

MVには、映画『BRIDE HARD』主演の レベル・ウィルソン をはじめ、アンナ・キャンプ（『ピッチ・パーフェクト』シリーズ）、ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ（2024年アカデミー賞助演女優賞受賞）、ジジ・ズンバド、コリーン・キャンプ といったハリウッドを代表する女優陣が出演。さらに、プロデューサーのYOSHIKI自身も登場するとのことだ。

◾️「Butterfly」 配信：https://biray.lnk.to/Butterfly