文化放送で放送中の『乃木坂46の「の」』（毎週日曜日 午後6時00分～6時30分）では、8月31日（日）の放送にて、「乃木のの 勝手に選抜」の投票結果を発表。「好きな声選抜2025」のセンターに、4期生・田村真佑が決定した。

8月31日（日）の放送では、番組スタート時から10年以上続くリスナー投票企画「乃木のの 勝手に選抜」の投票結果を発表した。第11回目となる今回のテーマは、「好きな声選抜2025」。この日の放送には、番組MCを務める5期生・菅原咲月と、菅原と同期である岡本姫奈、中西アルノの2人がコメンテーターとして出演。「勝手に選抜」史上最多となる総投票数がリスナーから集まり、激戦が繰り広げられた結果、18名の選抜メンバーが決定した。

栄えあるセンターに輝いたのは、4期生・田村真佑。圧倒的なポイントを獲得し、堂々の1位に選ばれた。過去の放送で「声がかわいい選抜であれば、1位を取る自信がある」と発言し、見事な有言実行を果たした田村。続く1列目の2番（2位）は歌唱力に磨きをかけている中西アルノ、1列目の3番（3位）には唯一無二の甘い声が魅力の川粼桜がランクインした。

この結果を受けて、MCの菅原は「皆さん、たくさんの投票ありがとうございました！ ジャンルもちゃんと分かれたね！ 意外とどの結果も納得のメンバーでした」とコメント。さらに「またいつか選抜企画をやりたい！」と意欲を示した。

※8月31日（日）放送の『乃木坂46の「の」』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250831180000

【番組概要】

■番組名： 『乃木坂46の「の」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後6時00分～6時30分

■MC： 乃木坂46 5期生 菅原咲月

■ゲスト： 乃木坂46 5期生 岡本姫奈、中西アルノ ※8月31日（日）放送回

■メールアドレス： nogi@joqr.net

■番組X： @nogi_joqr ※推奨ハッシュタグ： #乃木のの

■ネット局： HBCラジオ、秋田放送、山形放送、ラジオ福島、静岡放送、朝日放送ラジオ、西日本放送