『24時間テレビ』「横山会」メンバー、チャリティーランナー・横山裕をサプライズ応援
WEST.の濱田崇裕（濱＝異体字）、桐山照史、小瀧望、Aぇ! groupの小島健、佐野晶哉が、8月31日放送の日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）に出演。チャリティーマラソンランナー・横山裕（SUPER EIGHT）を激励した。
【写真】晴天の中…ランニングポーズをとる横山裕（SUPER EIGHT）
横山を慕う後輩5人は、スタートから87キロ地点の休憩所に集結し、横山のサプライズ応援にかけつけた。宮城・仙台でのコンサートのため、応援に来られなかったなにわ男子・大橋和也、藤原丈一郎の分もエールを届けた。
濱田は「つらさをあまり人に見せない人なのですが、僕らの前ではちょっとリラックスしてくれたらいいなと思います」とコメント。桐山は「今ようやく横山くんのスピードになっているので決して無理せず、僕らが知っているかっこいい背中で駆け抜けてほしいと思います。頑張ってください」とエールを送った。
放送での対面は間に合わなかったが、中継終了間際に休憩所に入ったところに、横山会のメンバーを見つけた横山はうれしい表情を見せた。5人が交わした会話の模様は、あす9月1日午後9時から放送される『完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！〜』で届ける。
横山は、8月30日午後8時11分にマラソンをスタート。スターターは、横山と親交の深い相葉雅紀（嵐／42）が務めた。走行距離は105キロだと発表され、メイン会場の東京・両国国技館を目指している。
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。東京・国技館などから生放送され、上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。なお、高橋海人（※高＝はしごだか）は体調不良のため欠席となり、企画「ボーダーレスLIVE『We are the No Borders!!』」はTravis Japanの松田元太が代役を務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。
