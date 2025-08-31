新作映画『スター・ウォーズ：スターファイター』撮影開始、エイミー・アダムスほかキャストを発表
ルーカスフィルムは現地時間28日、映画『スター・ウォーズ：スターファイター（原題）』の製作開始にあわせ、フルキャストを発表した。監督を務めるのはショーン・レヴィ。すでに出演が明らかになっていたライアン・ゴズリングに加え、フリン・グレイ、マット・スミス、ミア・ゴス、アーロン・ピエール、サイモン・バード、ジャマエル・ウェストマン、ダニエル・イングス、そしてエイミー・アダムスが出演する。
【写真】ルーカスフィルムが公開した撮影1日目の写真
『スター・ウォーズ：スターファイター』は完全オリジナルの既存シリーズとはつながらない独立した物語。『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019年）から約5年後、これまで「スター・ウォーズ」シリーズで描かれたことのない時代を舞台にした新しい冒険譚となる。2027年5月28日の全米公開を予定している。
レヴィ監督は、次のように語っている。
「『スター・ウォーズ：スターファイター』の製作が始まることに、本当に胸が高鳴り、光栄に思います」と、コメント。「キャスリーン・ケネディ（ルーカスフィルム社長）から“スター・ウォーズ銀河でオリジナルの冒険を描いてほしい”と電話を受けた日から、この経験は創造的にも個人的にも夢の実現でした。『スター・ウォーズ』は物語の力を理解するきっかけを与えてくれ、キャラクターや映画的瞬間が永遠に心に生き続けることを教えてくれました。素晴らしい仲間たちとともにこの銀河に加わることは、一生に一度のスリルです」
あわせて、『スター・ウォーズ：スターファイター』の1日目の現場で撮影されたライアン・ゴズリングとフリン・グレイの姿を収めた写真が公開。レヴィ監督は自身のSNSですぐさま「子どもの頃の自分が見たら大喜びしてるだろう。今の自分も同じ気持ちです」と投稿していた。
本作はショーン・レヴィとキャスリーン・ケネディがプロデュース。エグゼクティブプロデューサーにはライアン・ゴズリング、ダン・レヴィーン、メアリー・マクラーグレン、ジョシュ・マクラーグレンが名を連ねる。脚本はジョナサン・トロッパーが担当する。
