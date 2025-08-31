柏vs福岡 スタメン発表
[8.31 J1第28節](三協F柏)
※19:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 20 瀬川祐輔
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
DF 88 馬場晴也
MF 11 渡井理己
MF 19 仲間隼斗
MF 28 戸嶋祥郎
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 47 橋本悠
MF 88 松岡大起
FW 18 岩崎悠人
控え
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 16 小田逸稀
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 6 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 17 ウェリントン
FW 50 佐藤颯之介
監督
金明輝
