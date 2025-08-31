[8.31 J1第28節](三協F柏)

※19:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 20 瀬川祐輔

MF 24 久保藤次郎

MF 39 中川敦瑛

FW 9 細谷真大

控え

GK 29 永井堅梧

DF 2 三丸拡

DF 3 ジエゴ

DF 13 犬飼智也

DF 88 馬場晴也

MF 11 渡井理己

MF 19 仲間隼斗

MF 28 戸嶋祥郎

FW 18 垣田裕暉

監督

リカルド・ロドリゲス

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

MF 8 紺野和也

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 22 藤本一輝

MF 47 橋本悠

MF 88 松岡大起

FW 18 岩崎悠人

控え

GK 31 村上昌謙

DF 2 湯澤聖人

DF 16 小田逸稀

DF 37 田代雅也

DF 77 志知孝明

MF 6 重見柾斗

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 17 ウェリントン

FW 50 佐藤颯之介

監督

金明輝