[8.31 J1第28節](U等々力)

※19:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 13 三浦颯太

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 6 山本悠樹

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

FW 9 エリソン

控え

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 4 ジェジエウ

DF 27 神橋良汰

DF 30 野田裕人

DF 39 土屋櫂大

MF 29 名願斗哉

FW 23 マルシーニョ

FW 24 宮城天

FW 38 神田奏真

監督

長谷部茂利

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 13 守田達弥

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 19 中山雄太

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 前寛之

MF 18 下田北斗

MF 26 林幸多郎

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 44 新井栄聡

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 23 白崎凌兵

MF 31 ネタ・ラヴィ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 20 西村拓真

FW 22 沼田駿也

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛