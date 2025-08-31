川崎Fvs町田 スタメン発表
[8.31 J1第28節](U等々力)
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
FW 9 エリソン
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 4 ジェジエウ
DF 27 神橋良汰
DF 30 野田裕人
DF 39 土屋櫂大
MF 29 名願斗哉
FW 23 マルシーニョ
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 13 守田達弥
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 44 新井栄聡
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 20 西村拓真
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
