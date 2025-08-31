体調不良のため活動を休止していた11人組グループ・ME:IのTSUZUMIさん（18）が31日、活動を再開したことを所属事務所が発表しました。

所属事務所は公式サイトで、「弊社所属 ME:I TSUZUMIに関しまして、昨年から休養を取らせていただいておりましたが、体調も回復し8月31日の【2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"】への出演をもって活動を再開させていただきます」と報告。続けて「TSUZUMIの休養期間中、ファンの皆さま、関係者各位にはご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びしますとともに、引き続き、TSUZUMIおよびME:Iへのご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけています。

なお今後の活動については、「撮影・収録等のスケジュールの都合により今後発表される作品などに不参加のものもございますので予めご了承ください」とのことです。

TSUZUMIさんは2024年8月、適応障害との診断を受け、治療に専念するため長期的に活動を休止すると発表していました。