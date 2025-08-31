湘南vsG大阪 スタメン発表
[8.31 J1第28節](レモンS)
※19:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
DF 66 松本大弥
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
FW 9 小田裕太郎
FW 72 二田理央
控え
GK 81 吉田舜
DF 22 大岩一貴
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 77 石井久継
監督
山口智
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 3 半田陸
MF 4 黒川圭介
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
MF 47 ファン・アラーノ
MF 51 満田誠
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
MF 16 鈴木徳真
FW 7 宇佐美貴史
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 42 南野遥海
FW 97 ウェルトン
監督
ダニエル・ポヤトス
