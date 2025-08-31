名古屋vsFC東京 スタメン発表
[8.31 J1第28節](豊田ス)
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 17 内田宅哉
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 44 森壮一朗
FW 11 山岸祐也
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
MF 9 浅野雄也
MF 26 加藤玄
MF 30 杉浦駿吾
MF 32 鈴木陽人
MF 41 小野雅史
FW 22 木村勇大
監督
長谷川健太
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 3 森重真人
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 7 安斎颯馬
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
MF 28 野澤零温
MF 33 俵積田晃太
FW 14 山下敬大
FW 26 長倉幹樹
控え
GK 13 波多野豪
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 22 遠藤渓太
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 77 北原槙
監督
松橋力蔵
