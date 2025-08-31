C大阪vs広島 スタメン発表
[8.31 J1第28節](ヨドコウ)
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
MF 4 平野佑一
MF 5 喜田陽
MF 17 阪田澪哉
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 33 塩谷司
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
MF 41 前田直輝
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 38 ヒル袈依廉
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
DF 19 佐々木翔
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 18 菅大輝
FW 17 木下康介
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
