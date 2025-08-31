[8.31 J1第28節](ヨドコウ)

※19:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 27 ディオン・クールズ

DF 31 井上黎生人

DF 44 畠中槙之輔

DF 66 大畑歩夢

MF 8 香川真司

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 35 吉野恭平

MF 48 柴山昌也

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 13 中島元彦

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 16 奥田勇斗

DF 33 西尾隆矢

MF 4 平野佑一

MF 5 喜田陽

MF 17 阪田澪哉

FW 9 ラファエル・ハットン

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 33 塩谷司

DF 37 キム・ジュソン

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 35 中島洋太朗

MF 41 前田直輝

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 38 ヒル袈依廉

DF 3 山崎大地

DF 13 新井直人

DF 19 佐々木翔

MF 10 マルコス・ジュニオール

MF 18 菅大輝

FW 17 木下康介

FW 51 加藤陸次樹

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ