清水vs鹿島 スタメン発表
[8.31 J1第28節](アイスタ)
※18:30開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 66 住吉ジェラニレショーン
DF 70 高木践
MF 6 宮本航汰
MF 14 山原怜音
MF 19 松崎快
MF 28 吉田豊
MF 33 乾貴士
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 41 羽田健人
MF 8 小塚和季
MF 17 弓場将輝
MF 21 矢島慎也
MF 37 大畑凜生
FW 15 千葉寛汰
FW 23 北川航也
監督
秋葉忠宏
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 7 小川諒也
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 13 知念慶
MF 18 エウベル
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 22 濃野公人
DF 23 津久井佳祐
DF 28 溝口修平
MF 14 樋口雄太
MF 17 ターレス・ブレーネル
MF 20 舩橋佑
MF 27 松村優太
FW 11 田川亨介
監督
鬼木達
