浦和vs新潟 スタメン発表
[8.31 J1第28節](埼玉)
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 28 根本健太
MF 6 松本泰志
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 14 小原基樹
MF 41 長谷川元希
MF 50 植村洋斗
MF 55 マテウス・モラエス
FW 65 ブーダ
控え
GK 23 吉満大介
DF 15 早川史哉
DF 35 千葉和彦
DF 42 橋本健人
MF 22 新井泰貴
MF 28 島村拓弥
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
FW 7 谷口海斗
監督
入江徹
