¾¾ÅÄÀ»»Ò¡ß¿ÀÅÄÀµµ±¤Î¿ð¡¹¤·¤¤±éµ»¤¬¥«¥ê¥Ö³¤¤Ë¸÷¤ë¡ª1985Ç¯À©ºî¡Ö¥«¥ê¥Ö¡¦°¦¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¼ç±é±Ç²èÂè4ÃÆ¡Ö¥«¥ê¥Ö¡¦°¦¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤¬¡¢9·î¤Ë£×£Ï£×£Ï£×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¾¾ÅÄ¤Ï1980Ç¯4·î1Æü¤Ë¡Ö¥¨¥¯¥Ü¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖÍçÂ¤Îµ¨Àá¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±·î¡¢NHK¤Î²ÎÈÖÁÈ¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¤Ë¡¢¼ã¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÐÎµÌçÅª¤Ê¥µ¥ó¥Ç¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè31²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï²Î¡¢³Ú¶Ê¤À¤±¤Ë¼ý¤Þ¤é¤º¡¢"À»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ±·¿¤¬ÂçÎ®¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¡Ö²Æ¤ÎÈâ¡×¡ÖÇò¤¤¥Ñ¥é¥½¥ë¡×¡ÖÉ÷Î©¤Á¤Ì¡×¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×...¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¤É¤ì¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¡£70Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿»³¸ýÉ´·Ã¤¬1980Ç¯¤Ë°úÂà¤·¡¢¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤Ï80Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ö¡¼¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾ÅÄ¤¬±Ç²è¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï1981Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î8·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÌîµÆ¤ÎÊè¡×¤Ï¡¢°ËÆ£º¸ÀéÉ×¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¸å¤Ë¡ÖW¤ÎÈá·à¡×(¢¨Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¼ç±é¤Î1984Ç¯¤Î±Ç²è)¤ä¡ÖÁá½ÕÊª¸ì¡×(¢¨¸¶ÅÄÃÎÀ¤¼ç±é¤Î1985Ç¯¤Î±Ç²è)¤ò¼ê³Ý¤±¤ëß·°æ¿®°ìÏº¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£½é¡¹¤·¤¤±éµ»¤È¡¢À»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿È±·¿¤ÇÎ×¤ó¤À"Ì±»Ò"Ìò¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£1983Ç¯7·î¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²èÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ë¥á¥ê¥¢¤ÎÅÁÀâ Å·¹ñ¤Î¥¥Ã¥¹¡×¤¬¸ø³«¡£¥Ï¥ï¥¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÃæ°æµ®°ì¤È¶¦±é¡£¼çÂê²Î¡ÖÅ·¹ñ¤Î¥¥Ã¥¹¡×¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç±é±Ç²èÂè3ÃÆ¡Ö²ÆÉþ¤Î¥¤¥ô¡×¤Ï1984Ç¯7·î7Æü¤Ë¸ø³«¡£»£±Æ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢£ÉñÂæ¤ÏÀÄ¤¤³¤¡¢µ±¤¯ÂÀÍÛ¤¬Èþ¤·¤¤¥á¥¥·¥³¡ª¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¼ã¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò¹¥±é
¤½¤·¤Æ1985Ç¯4·î¡¢¼ç±é±Ç²èÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥«¥ê¥Ö¡¦°¦¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤¬¸ø³«¡£1984Ç¯¤Ï¡ÖRock'n Rouge¡×¡Ö»þ´Ö¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹/²ÆÉþ¤Î¥¤¥ô¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢1985Ç¯1·îÈ¯Çä¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡×¤â´Þ¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¥¡¼¥×¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÀÅÄÀµµ±¤Ï¡¢1973Ç¯¤ËÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÀÐ¸¶¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡£¡ÖÂçÅÔ²ñPART¶¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸å¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¼ç±é¤Î¡Ö¤æ¤¦¤Ò¤¬µÖ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡×(1978Ç¯)¡¢²²íÌé¤ä¼ÆÅÄ¶³Ê¼¤é¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÅ·»È¤À¡ª¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢1980Ç¯¤«¤é¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×¤Ë"¥É¥Ã¥¯"¤³¤ÈÀ¾Ûê¾¼·º»öÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¥ê¥Ö¡¦°¦¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¥á¥¥·¥³¡£¾¾ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï23ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÂôÌÚºÌ¡£20ºÐ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎºÍÇ½¤È¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¼êÊÁ¤òÆÈÀê¤µ¤ì¡¢ÃËÀ¤Î¾å»Ê¤«¤é¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë´Ù¤ê¡¢²ñ¼Ò¤â¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤â¼¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£º£¸å¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¤¤¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎºÇ¼ó½ÓÊå(¼µ¸Í¾û)¤òË¬¤Í¤ë¤¿¤á¤ËÅÏ¹Ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÌ¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤ÄÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥á¥¥·¥³¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤¬¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¤Ï¤º¤Î¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆÃÇÉ°÷¡¦¾¾±Ê¼£(ÊöÎµÂÀ)¤ËÈ¾¤Ð¶¯°ú¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÌ¡£¾¾±Ê¤Ï¾å»Ê¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¾å»Ê¤Î¤¿¤á¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤òºÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¿ÆÀÚ¿´¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾¾±Ê¤¬ºÌ¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¹¤°¸å¤Ë¡¢¿ÀÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÆü·Ï»°À¤¤Î·úÃÛ²È¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ä¥¢¥¡¦¥Õ¥«¥ä¤¬¶õ¹Á¤ËÅþÃå¡£½øÈ×¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥¢¥¤¬ºÌ¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ë¥¢¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤"¤¹¤ì°ã¤¤"¤¬Â³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¾¾±Ê¤¬ºÌ¤ò¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ø¼Ö¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ç¡¢Í¶²ý¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¥ß¥Ä¥¢¥¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¾¾±Ê¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÂçÍðÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê¥é¥Ö¥³¥áÅªÅ¸³«¤Ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ºÌ¤È¥ß¥Ä¥¢¥¤Î¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡¢Éã¿ÆÃµ¤·¤ä¡¢Âº·É¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ºÇ¼ó¤«¤éºÍÇ½¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¥·¥³¤ÇºÌ¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡¢Çº¤ó¤À¤ê¡¢Îø¿´¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼«Î©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÄºÌ¤ò¡¢´¶¾ðË¤«¤ËÉ½¸½¡£°ìÊý¤Î¿ÀÅÄ¤â¡¢À¿¼Â¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Î¥ß¥Ä¥¢¥¤ò¹ª¤ß¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦Í×ÁÇ¤ÎÇ»¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ËÜÊÔÆâ¤Ç¥á¥¥·¥³¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¹¹Ô¥¬¥¤¥ÉÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥«¥ê¥Ö¡¦°¦¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¡£2¿Í¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¿ð¡¹¤·¤¤±éµ»¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áÅÄÃæÎ´¿®
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¥«¥ê¥Ö¡¦°¦¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î29Æü(·î)19:15¡Á¡¢10·î27Æü(·î)11:15¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥·¥Í¥Þ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î5Æü(Æü)7:15¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¤¥à
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹