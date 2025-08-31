ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ファンタジア』の公開85周年を記念してつくられた、ディズニーデザイン「10金オーダーネックレス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「10金オーダーネックレス」ファンタジア

© Disney

価格：75,000円（税込）

長さ：約45cm（無段階調節スライドアジャスター）

ヘッド：約1.3cm

素材：10金（イエロー・約1.2g）

ダイヤモンド（7石・約0.09カラット）、サファイア（1石・約0.04カラット）

付属品：オリジナルBOX

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※商品をオーダーいただいてから商品を生産し、約35日後お届けの予約販売となります。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休み等が含まれる場合は、追加日数をいただく場合がございます。

※受注生産のため、ご注文後のキャンセル、または不良品以外の返品はお受けできません。

※デザインの特性上、モチーフの形状により着用中に衣服等に引っ掛かることがあります。十分に気を付けてご使用ください。

ディズニー映画の傑作『ファンタジア』85周年記念アイテムの10金オーダーネックレス。

受注生産でここだけでしか出会えないとっておきのアイテムです！

© Disney

デザインは『ファンタジア』の劇中に登場するワンシーンがモチーフに。

魔法使いに扮した「ミッキーマウス」の姿がシルエットで表現されています☆

© Disney

そして「ミッキーマウス」の指先にはサファイアが。

華奢ながら、ダイヤモンド7石とサファイア1石の輝きでグッと華やかな印象になります。

© Disney

トップとチェーンは高級感のある10金イエローゴールドを使用。

さらに、スライドチェーンでサイズ調節も可能です。

© Disney

また、ジャカード織りの生地を使用した高級感のあるブック型ギフトボックス付きなのもうれしいポイント◎

©Disney

中央には「ミッキマウス」のお顔、まわりに帽子や本、ほうきなどがデザインされています。

© Disney

贈り物としても喜ばれそう！

© Disney

高級感のある洋書型で、インテリアとしてそのまま飾っておいても素敵。

ギフトボックスの内側には『ファンタジア』のポスターアートもデザインされています。

©Disney

物語の感動をゴールドの輝きにのせて！

『ファンタジア』の公開85周年を記念してつくられた、ディズニーデザイン「10金オーダーネックレス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

