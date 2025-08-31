¡ÖÀïÆ®µ¡¤¬¹ÃÈÄ¤Î¾å¤Ë¤º¤é¤ê¡×¥¤¥®¥ê¥¹¶õÊì¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º°ìÈÌ¸ø³«¡Öº£Ç¯¤Î±¿¡¢»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜ¤Ë´ó¹ÁÃæ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¶õÊì¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ô¤ÎF35BÀïÆ®µ¡¤¬¹ÃÈÄ¤Î¾å¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
28Æü¡¢²£¿Ü²ì¤«¤éÅìµþ¹ñºÝ¥¯¥ë¡¼¥º¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹ºÇÂç¤Î¶õÊì¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤¬¡¢¤¤ç¤¦°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½4Ëü¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿90¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡¢´ÉÀ©Åã¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì2ÌÌÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹ÃÈÄ¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¾èÁÈ°÷¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¾¯¿Í¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç´ÏÆâ¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢´ÏÄ¹¤ÎÀÊ¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î±¿¡¢»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×
¡Ö¡ÊÁ¥¼ó¤¬¡Ë¥¹¥¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤ß¤¿¤¤¤ËÈ¿¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¶õÊì¤¬´ó¹Á¤¹¤ë¤Î¤Ï2021Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Ç¡¢Á°²ó¤Ï»ÐËå´Ï¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤¬´ó¹Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥¹¥ÈºîÀï¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ó¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ï9·î2Æü¤Þ¤ÇÄäÇñ¤·¡¢12·î¤ËÊì¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤±¤Ü¤Î¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¥Þ¥ì¡¼²³¤Àï¤ÇµìÆüËÜ·³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤êÄÀË×¤·¤¿Æ±Ì¾¤ÎÀï´Ï¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ÎÄÉÅéµ·Îé¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æî¥·¥Ê³¤ÆîÅì¤âÄÌ²á¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
