¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥ï¥¤¥ó¤Î»Å¹þ¤ßºÇÀ¹´ü¡¡º£Ç¯¤Ï±«¤¬¾¯¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê½Ï¤·¤¿¥Ö¥É¥¦¤Ë¡ÚSUN¥È¥Ô¡Û
¤Þ¤À½ë¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ¨Àá¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡¢ÅìµþÅÔ¤¢¤¤ëÌî»Ô¡£
¹â°ÂÆà½ï»Ò µ¤¾ÝÍ½Êó»Î
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¥ï¥¤¥óÍÑ¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¼ý³Ïºî¶È¤È¶¦¤Ë¥ï¥¤¥ó¤Î»Å¹þ¤ß¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçË»¤·¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â°ÂÆà½ï»Ò µ¤¾ÝÍ½Êó»Î
¡Ö³ú¤ß¤·¤á¤ë¤È½Â¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥ô¥£¥ó¥ä¡¼¥ÉÂ¿Ëà ÃæÌîÂ¿Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë»þ¤Ë¤½¤Î½Â¤ß¤¬¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¾ì½ê¤ÏÀð·Á¤Ë¹¤¬¤ë´Ë¤ä¤«¤Ê·¹¼ÐÃÏ¤Ç¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤Ë¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤´Ä¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥ó¥ä¡¼¥ÉÂ¿Ëà ÃæÌîÂ¿Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥É¥¦¤¬´³¤«¤é¤Ó¤Æ¤¤Æ¼ýÎÌ¤¬¤À¤¤¤ÖÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢³«¶È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¿å¤ò¤Þ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤ÆÎÉ¤¤ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥ó¥ä¡¼¥ÉÂ¿Ëà ÃæÌîÂ¿Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½Ï¤·¤Æ¡¢´Å¤µ¤Î¤Î¤Ã¤¿¡¢»À¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Ö¥É¥¦¤¬¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ï¥¤¥ó¤Î¤Ç¤¤Ï80%¡¢¥Ö¥É¥¦¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥ï¥¤¥ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
