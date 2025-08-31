TBS NEWS DIG Powered by JNN

¹â°ÂÆà½ï»Ò µ¤¾ÝÍ½Êó»Î 
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×

¥ï¥¤¥óÍÑ¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£

¸½ºß¡¢¼ý³Ïºî¶È¤È¶¦¤Ë¥ï¥¤¥ó¤Î»Å¹þ¤ß¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçË»¤·¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¹â°ÂÆà½ï»Ò µ¤¾ÝÍ½Êó»Î 
¡Ö³ú¤ß¤·¤á¤ë¤È½Â¤ß¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤¹¤Í¡×

¥ô¥£¥ó¥ä¡¼¥ÉÂ¿Ëà ÃæÌîÂ¿Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë»þ¤Ë¤½¤Î½Â¤ß¤¬¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×

¤³¤Î¾ì½ê¤ÏÀð·Á¤Ë¹­¤¬¤ë´Ë¤ä¤«¤Ê·¹¼ÐÃÏ¤Ç¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤Ë¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤´Ä¶­¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥ô¥£¥ó¥ä¡¼¥ÉÂ¿Ëà ÃæÌîÂ¿Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥É¥¦¤¬´³¤«¤é¤Ó¤Æ¤­¤Æ¼ýÎÌ¤¬¤À¤¤¤ÖÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×

¤Þ¤¿¡¢±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢³«¶È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¿å¤ò¤Þ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤ÆÎÉ¤¤ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥ô¥£¥ó¥ä¡¼¥ÉÂ¿Ëà ÃæÌîÂ¿Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½Ï¤·¤Æ¡¢´Å¤µ¤Î¤Î¤Ã¤¿¡¢»À¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Ö¥É¥¦¤¬¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤¬¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¥ï¥¤¥ó¤Î¤Ç¤­¤Ï80%¡¢¥Ö¥É¥¦¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥ï¥¤¥ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£