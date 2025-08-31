松本潤が8月30日に誕生日を迎え、ドラマ『19番目のカルテ』公式SNSに、ドラマ収録時に行われたバースデーサプライズの模様が投稿された。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■愛される座長としての松本の姿が伝わってくる写真2点

投稿された写真は、特製バースデーケーキを前におどけた表情でポーズをとる松本潤を捉えたものと、魚虎総合病院の先生たちを演じる主要キャストたちが勢揃いした集合ショットの2枚。

ケーキは「HAPPY BIRTHDAY ☆JUN MATSUMOTO☆ 日曜劇場『19番目のカルテ』」の文字の横に、松本潤の写真が大きくプリントされたもの。また、集合ショットでは、一部のキャストが「HAPPY BIRTHDAY」の装飾付きのメガネを着用し、残りのキャストが「お誕生日おめでとう」「I ♡MJ」などの文字が踊る応援うちわを手に松本を祝福している。幸せそうにおだやかな表情を見せる松本の姿が印象的だ。

また、投稿には、キャスト＆スタッフから「いつも現場を引っ張ってくださる頼もしい存在であり、そのかっこいい佇まいにキャスト・スタッフ一同、尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです！！！」のメッセージも。愛される座長としての松本の姿が伝わってくる。

■あいみょんから祝福のメッセージも

もちろん、松本の元には『19番目のカルテ』のキャスト＆スタッフ以外からも、祝福のメッセージが続々と到着しており、松本は30日夕方に自身のInstagramのストーリーズに「皆さまありがとう！！」「たくさんのお祝いメッセージをいただき、感謝感激でございます」と感謝の言葉を投稿。

なお、ストーリーズには、30日夜に放送されたTBS『情報7daysニュースキャスター』で対談を行った『19番目のカルテ』主題歌「いちについて」を担当した、あいみょんから誕生日を祝福するメッセージも。松本は「あざます！ 対談も楽しかったですー」と返している。

また、松本は自身のInstagramに31日21時より放送の『19番目のカルテ』第7話の場面写真＆オフショットも投稿。こちらも要チェックだ。