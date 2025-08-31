Snow Manの公式Xに『カリスマックスプロジェクト』の一環として公開されてきた「カリスマックス図鑑」が完結した。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Snow Manメンバー一人ひとりを“図鑑”スタイルで紹介

Snow Manが、新曲「カリスマックス」を通して、｢みんなを“カリスマ”に！」していくプロジェクト『カリスマックスプロジェクト』。

その一環として、Snow Manメンバー一人ひとりを“図鑑”として紹介していく企画がスタート。

Vol.0517 岩本照

Vol.0505 深澤辰哉

Vol.0627 ラウール

Vol.1105 渡辺翔太

Vol.0621 向井康二

Vol.1127 阿部亮平

Vol.0216 目黒蓮

Vol.0325 宮舘涼太

Vol.0705 佐久間大介

の順で各メンバーのデータが順次公開され、ラストの佐久間大介でついに9人分の図鑑が出揃った。

■意味深なVol.ナンバーはメンバーの誕生日

「カリスマックス図鑑」は、メンバーの＜カリスマックス戦闘力＞の解説と、計4問の共通質問に、メンバーそれぞれが答えたアンケートにより構成。

カリスマックス戦闘力では、各メンバーの目、口、耳、手、脚の5つの戦闘力を、それぞれ数字で評価。

例えば、岩本照の「耳」は33（サイズは小さめで尖っている）、深澤辰哉の「口」は600（滑舌がたまに調子悪い）、ラウールの「脚」は1000（神に愛されし遺伝子）、渡辺翔太の「手」は3（デビューしてから左の手の平にホクロが2個浮かび上がってきた）、向井康二の「目」は800（遠い所まで見える。だが最近視力がダウン）、阿部亮平の「耳」は85（「キャー♡」が沢山聞きたい！）目黒蓮の「脚」は1000（サッカーできるから）、宮舘涼太の「目」は1000（1度目が合ったら離れられなくなるよ）、佐久間大介の「口」は17億（イケボすぎて一言発するだけで恋に落ちるぞ）という具合。

意味深なVol.ナンバーはメンバーの誕生日。つまり、あまり深く考えなくてもいいというヤツだ（笑）。

共通アンケートの質問は、

Q1 「カリスマックス」のミュージックビデオで自分がカリスマックスだなと思うシーンは？

Q2 どんな時に「カリスマックス」を聴いて欲しいですか？

Q3 「カリスマックス」をプロモーションする際のハッシュタグを考えてください。

Q4 メンバーのここがカリスマックス！なところを教えてください。

さあ、軽い気持ちで楽しもう！