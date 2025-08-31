Snow Man、注目の「カリスマックス図鑑」が完結！各メンバーの＜カリスマックス戦闘力＞が明らかに
Snow Manの公式Xに『カリスマックスプロジェクト』の一環として公開されてきた「カリスマックス図鑑」が完結した。
■Snow Manメンバー一人ひとりを“図鑑”スタイルで紹介
Snow Manが、新曲「カリスマックス」を通して、｢みんなを“カリスマ”に！」していくプロジェクト『カリスマックスプロジェクト』。
その一環として、Snow Manメンバー一人ひとりを“図鑑”として紹介していく企画がスタート。
Vol.0517 岩本照
Vol.0505 深澤辰哉
Vol.0627 ラウール
Vol.1105 渡辺翔太
Vol.0621 向井康二
Vol.1127 阿部亮平
Vol.0216 目黒蓮
Vol.0325 宮舘涼太
Vol.0705 佐久間大介
の順で各メンバーのデータが順次公開され、ラストの佐久間大介でついに9人分の図鑑が出揃った。
■意味深なVol.ナンバーはメンバーの誕生日
「カリスマックス図鑑」は、メンバーの＜カリスマックス戦闘力＞の解説と、計4問の共通質問に、メンバーそれぞれが答えたアンケートにより構成。
カリスマックス戦闘力では、各メンバーの目、口、耳、手、脚の5つの戦闘力を、それぞれ数字で評価。
例えば、岩本照の「耳」は33（サイズは小さめで尖っている）、深澤辰哉の「口」は600（滑舌がたまに調子悪い）、ラウールの「脚」は1000（神に愛されし遺伝子）、渡辺翔太の「手」は3（デビューしてから左の手の平にホクロが2個浮かび上がってきた）、向井康二の「目」は800（遠い所まで見える。だが最近視力がダウン）、阿部亮平の「耳」は85（「キャー♡」が沢山聞きたい！）目黒蓮の「脚」は1000（サッカーできるから）、宮舘涼太の「目」は1000（1度目が合ったら離れられなくなるよ）、佐久間大介の「口」は17億（イケボすぎて一言発するだけで恋に落ちるぞ）という具合。
意味深なVol.ナンバーはメンバーの誕生日。つまり、あまり深く考えなくてもいいというヤツだ（笑）。
共通アンケートの質問は、
Q1 「カリスマックス」のミュージックビデオで自分がカリスマックスだなと思うシーンは？
Q2 どんな時に「カリスマックス」を聴いて欲しいですか？
Q3 「カリスマックス」をプロモーションする際のハッシュタグを考えてください。
Q4 メンバーのここがカリスマックス！なところを教えてください。
さあ、軽い気持ちで楽しもう！