ME:I、初のアリーナツアー『THIS IS ME:I』追加公演決定 12月に有明アリーナで開催
11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が、きょう31日に最終公演を迎えたアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』の追加公演を開催することが決定した。
【写真】初のファンコンで「Click」を初披露したME:I
同ツアーは、グループ初のアリーナツアーとして、7月26日の長野公演を皮切りに、全国6都市（長野、北海道、愛知、神奈川、兵庫、広島）で13公演を完走した。最終公演のラストに追加公演の開催がサプライズで発表され、会場からは喜びの歓声があがった。
公演タイトルは『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』となる。12月13日、14日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで開催する。チケットの最速先行受付は、9月3日正午から開始となる。
ME:Iはこの日、2024年8月より適応障害のため活動を休止していたTSUZUMIの活動再開を発表。今後は『第41回マイナビ東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』『Lemino MUSIC FES』『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』など、大型イベントへの出演を控えている。
