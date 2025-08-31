由良朱合、始球式でノーバン投球ならずも「人生で忘れられない、特別な体験」
歌手で声優の由良朱合（26）が8月31日、独立リーグ・栃木ゴールデンブレーブス―群馬ダイヤモンドペガサス戦のセレモニアルピッチに登場した。
【写真】茶目っ気たっぷりな表情の由良朱合
見事な投球フォーム見せたが、距離は充分届いていたものの惜しくもストライクゾーンには入らず。本人はストライクゾーンに入らず悔しい思いを語っていたが、ファンのストライクゾーンにはバッチリと決まっていた。
【由良朱合】
沢山練習してきて、直前のキャッチボールでもうまく届いたのに、いざマウントに立つと緊張してしまって右に逸れてしまい、とても悔しかったです。ファンの方の客席からの掛け声が聞こえて、とても心強かったです！あの緊張感の中、普段戦われている選手の皆様は本当に凄いなと改めて感じました。人生で忘れられない、特別な体験をありがとうございました！
【写真】茶目っ気たっぷりな表情の由良朱合
見事な投球フォーム見せたが、距離は充分届いていたものの惜しくもストライクゾーンには入らず。本人はストライクゾーンに入らず悔しい思いを語っていたが、ファンのストライクゾーンにはバッチリと決まっていた。
【由良朱合】
沢山練習してきて、直前のキャッチボールでもうまく届いたのに、いざマウントに立つと緊張してしまって右に逸れてしまい、とても悔しかったです。ファンの方の客席からの掛け声が聞こえて、とても心強かったです！あの緊張感の中、普段戦われている選手の皆様は本当に凄いなと改めて感じました。人生で忘れられない、特別な体験をありがとうございました！