＜40・50代の脱マンネリヘア＞後ろからもキレイ♡【大人ウルフ】猛プーッシュ！！

年齢を重ねるにつれて、ヘアスタイルがマンネリ化してしまった……。そんな悩みを抱える40・50代には、「大人ウルフ」がおすすめです。程よくレイヤーを入れたメリハリのあるシルエットによって、トレンド感を取り入れつつ上品さもキープできそう。今回は、後ろ姿までキレイに見える「大人ウルフ」をピックアップします。いつものヘアスタイルをアップデートして、ワンランク上の自分を発見してみませんか。

女性らしい柔らかさを演出できる

ふんわりとしたボリューム感が柔らかい印象の大人ウルフ。首まわりのくびれと、毛先の自然な外ハネがナチュラルな印象です。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「結んでも良し、ワンカールでも」とコメント。扱いやすく、毎日のスタイリングがラクになりそうです。

すっきりとしたシルエットで小顔見え

こちらは、ヘアスタイリストの@t.ikeda214さんが、「オーダー多数の小顔ネオウルフ」と紹介しているヘアスタイル。コンパクトなシルエットと顔まわりのレイヤーが気になるフェイスラインをカバーしてくれそうです。すっきりとした襟足が爽やかで、好印象が狙えそう。

落ち着いた印象を与える控えめレイヤー

こちらは、控えめなレイヤーで重さを残した上品な大人ウルフ。ヘアスタイルに変化をつけたいけれど、落ち着いた印象に仕上げたい人におすすめです。レイヤーによって髪のボリュームをコントロールできるので、髪が多くてお悩みの人にも◎

エレガントに仕上げた大人ウルフ

こちらの大人ウルフは、ナチュラルな毛流れがおしゃれ。ピンク系のカラーでエレガントに仕上げています。長めのウルフヘアは、女性らしさを保ちつつ、ウルフ特有のこなれた雰囲気を演出できるのがポイント。ハーフアップやまとめ髪などのアレンジもしやすそうです。

