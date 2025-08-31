“セクシー＆生意気キャラ”は返上か？ 団体の顔となった女子王者の堂々とした立ち振る舞いに、ファンも大絶賛。イギリスで試合後に見せた愛想の良さと徹底したファンサービスに称賛の声が相次いだ。

【映像】セクシーな“生意気女王”がファンへ見せた神対応

WWEの公式は、現在開催中の欧州ツアーの模様から女子王者ティファニー・ストラットンの試合後のファンサービスを紹介。変わりつつある彼女の“王者としての品格”に注目が集まっている。

今回投稿されたのは、欧州ツアーのウェールズ・カーディフでのハウスショー。ティファニーがファンと触れ合う様子を捉えた動画には、これまでの“私”を前面に押し出したセクシーでわがままなキャラとは一転、ファン一人一人にハイタッチし、自分を推す“ティフィーガチ勢”の女性ファンのボードにサインする大サービスぶりが収められていた。その後もハイタッチで練り歩くなど、チャンピオンとしての自信とファンからの支持の高さが際立つ内容となった。

昨年のメインロースター昇格以来、“生意気キャラ”と度胸の良さで一気に女子王者まで上り詰めたティファニー。シャーロット・フレアー、ナイア・ジャックス、ジェイド・カーギルといった「SmackDown」の強豪を次々と撃破し、王座の安定政権を築いているが、最近ではベビーフェイスとしてのファンフレンドリーな振る舞いが目立ち始めている。

ファンからも「彼女はWWE女子部門の未来だ！」「登場シーンからエネルギーが溢れてる」と最大級の称賛が寄せられ、「ティフィータイムが最高の時間だ」と彼女のキャッチコピーが多くのファンに浸透していることも確認できる。

ヨーロッパ各地で行われているWWEのハウスショーは、9月の大一番「クラッシュ・イン・パリ」へ向けた重要な一環。イベントでのティファニーのさらなる活躍に大きな期待が寄せられている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved