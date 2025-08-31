スターバックスが9月2日にチルドカップシリーズの復刻商品「京都抹茶ラテ」を発売する。チルドカップシリーズはコンビニやスーパーなどで販売されるカップ型容器の商品。2005年9月27日に世界で初めて日本で販売がスタートしてから20年という節目に人気商品が復活する。



「京都抹茶ラテ」は2008年から2015年まで販売され、人気を博した。コーヒーは使用せず、ミルクと抹茶で仕上げられている。今回の復刻版では抹茶の配合量を増やし、より深みのある味わいとなっている。



このほど都内で開催された試飲会では、米シアトルの本社で開発を担当するケニー・バレンタ氏の「『京都抹茶ラテ』との相性抜群なフード」も紹介された。



1つは「チーズ蒸しケーキ」。抹茶の豊かな香りがチーズの濃厚な風味と調和するという。



もう1つはなんと「ツナマヨネーズおにぎり」。コンビニの定番中の定番とも言える商品だが「海苔とツナのうまみにより、京都抹茶の深みのある風味が引き立てられ、マヨネーズがミルクのクリーミーさをより際立たせる」と説明した。「京都抹茶ラテ」はしっかり甘みもあるだけに、“チャレンジ”してみるのもいいかもしれない。



「京都抹茶ラテ」は200mlで定価（税別）219円。チルドカップ20周年を記念し、スターバックス誕生の地・米国シアトルの旅などが当たるキャンペーンも実施される。



（よろず～ニュース編集部）