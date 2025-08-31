お笑いコンビ、矢野・兵動の兵動大樹（55）が31日、大阪市の梅田芸術劇場でトークライブ「兵動大樹のおしゃべり大好き。47」を開催し、約3時間しゃべりまくった。

03年にスタートした兵動が90分間しゃべり続けるトークライブ。梅田芸術劇場では30〜31日の2日間にわたって行われ、計3600人を動員した。

初日は笑福亭鶴瓶、この日は歌手荻野目洋子がゲストでオープニングアクトに出演。荻野目は「六本木純情派」「ダンシング・ヒーロー」の2曲を披露した。

兵動は鶴瓶について「まさか出ていただけるとは思わなかった。前説で出ていただきたいと言うたら、二つ返事で『おもろいやんけ』と。感謝しかない」。

中学・高校時代にファンだったという荻野目には「ダンシング・ヒーローが注目されがちですけど、僕は六本木純情派の方が好きで、聞けたらうれしいみたいな話をしていたら、ホンマに来ていただいた。聞いてた頃の自分に『舞台袖から見れるで』と教えてあげたいくらい感動した」と喜んだ。

「おしゃべり大好き」の今後については「今日もオチを思いっきりかんだ」と苦笑いしながら、「この前、たまたま自転車で武道館の近くを通って、こういうところでやりたいなって。できるんか分かりませんけど、武道館とか大阪城ホールでやれたらいいな」。

オープニングアクトのゲストについても「もう天井に行ってしまってるやん」と、数々の豪華ゲストが出尽くしたことに感謝しながら、「会いたい人がムクムクと出たら会社にはお願いするかも」と語った。

兵動と言えば、ダウンタウン松本人志がMCを務めた「人志松本のすべらない話」で最もおもしろい話をした人に贈られるMVSを何度も獲得してきた。

その松本は11月1日に配信開始する「ダウンタウンチャンネル（仮称）」で復帰すると見られているが、兵動は出演オファーについて「全然ないですよ。僕なんか、なかなか。あったらうれしいんですけど」ときっぱり。「僕も皆さんと一緒で、『何が始まんねんやろ』とイチ視聴者になると思います」と配信を楽しみにしていた。

「おしゃべり大好き。」は12月21日の宮城公演まで15会場17公演を実施する。