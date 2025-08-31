2025年8月を頑張った「おうし座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
そんな中、9日の満月前後は、「キャリアやライフワーク」のエリアで満月が。相手に助けてもらうだけでなく、自分も助ける側に回るというパートナーシップが問われていました。とはいえ、11日の水星「順行」で、居場所の混乱も落ち着いたはず。油断していて、思わぬアクシデントがあったかもしれませんが、23日の新月頃からはものづくりや文筆、ホリスティックや癒やしなど好きなことに関心が向かっているはず。26日には金星が「居場所」のエリアに。童心に返り、無邪気に羽を伸ばしたくなりそうです。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）守護星の愛を司る金星、広がりをもたらす木星は、おうし座さんに、身近な環境でのサポートを与えていました。8月7日頃からは、穏やかなチームで、平等な役割分担を作ろうと格闘していたかも。
そんな中、9日の満月前後は、「キャリアやライフワーク」のエリアで満月が。相手に助けてもらうだけでなく、自分も助ける側に回るというパートナーシップが問われていました。とはいえ、11日の水星「順行」で、居場所の混乱も落ち着いたはず。油断していて、思わぬアクシデントがあったかもしれませんが、23日の新月頃からはものづくりや文筆、ホリスティックや癒やしなど好きなことに関心が向かっているはず。26日には金星が「居場所」のエリアに。童心に返り、無邪気に羽を伸ばしたくなりそうです。
9月のアドバイス9月1日には現実化をもたらす土星が「仲間や未来」のエリアに戻ります。少数の信頼できる仲間と1つのプロジェクトに取り組む感覚が。8日の満月＆月食では停滞感が打ち破られそう。一方、2日頃からの考えが22日の新月＆日食に結びつき、こちらもブレークスルーの予感。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)