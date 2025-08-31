2025年8月を頑張った「おひつじ座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
8月7日には守護星の行動を司る火星が「人間関係」のエリアに入り、相手に頼りすぎて、軋轢（あつれき）が起こる傾向もあったかもしれません。でも、9日の「仲間や未来」のエリアの満月、11日の水星「順行」により、恋愛や人間関係の混乱も落ち着いたことでしょう。23日の新月からは、仕事や日常生活に新しいパターンがもち込まれています。そのうえで、26日には金星が調和の配置に。もっと楽しむように訴えています。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）おひつじ座さんの頭上では現実化をもたらす土星や境界を曖昧にする海王星が7月に続き、「逆行」中。「自分が何をしたいのか分からない」というアイデンティティの焦りはありつつも、愛を司る金星や広がりをもたらす木星は、休息を取り、自分の中にスペースを作るように働きかけていました。
9月のアドバイス9月1日に土星がいったん頭上を去り、目立った焦りはなくなりそうですが、他者に投影し、活躍している人がいるとモヤモヤしてしまうことも。8日の満月＆月食では感情的になってしまうかも。9月22日には新月＆日食が。8月23日頃からの流れがひと区切り。再出発のとき。
