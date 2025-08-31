¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¡×¿¹¹áÀ¡¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤Ë¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¡ª
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤Ï8·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¹áÀ¡¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¤Î°ì¸À¤Ë¤Ä¤¤ë¡×¡ÖÁ°È±¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¿ïÊ¬¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¹áÀ¡¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ø¤ó¾Ð¡×¡ÖÊÌ¿Í²á¤®¤ë¡×¡Ö´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¡×¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¹â²á¤®¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡ÖÈþ¤·¤¤¤Î°ì¸À¤Ë¤Ä¤¤ë¡×¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¹õ¤¤°áÁõ¤òÃå¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤¬°õ¾ÝÅª¡£Èþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ã¥«¥ï¹áÀ¡¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¿¹¤µ¤ó¤Ï29Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÇCLIO¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ã¥«¥ï¹áÀ¡¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ²á¤®¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
