¤­¤ç¤¦Àµ¸á¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç20Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À­¤¬Áà½Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ö¥°¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡ÂÎ¤ÏÂçÇË¤·¤Æ¡¢¸¶·¿¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×

·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦Àµ¸á¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô³ëÏÂÅÄ¤Ç¡Ö20Âå¤Î½÷À­¤¬Âç²ñÃæ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë¥°¥é¥¤¥À¡¼¤òÌÜ·â¤·¡¢ÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Ï1¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢Áà½Ä¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥°¥é¥¤¥À¡¼¤ÏºÊ¾Â³ê¶õ¾ì¤Î¤¹¤°²£¤Ç¡¢Íøº¬Àî¤ÎÃæ½£¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎ¦ÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¤«¤éÅìµþÏ»Âç³ØÂÐ¹³¤Î¶¥µ»²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¥°¥é¥¤¥À¡¼¤¬ºÊ¾Â³ê¶õ¾ì¤òÎ¥Î¦Ä¾¸å¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÄÆÍî¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£