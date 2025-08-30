「地獄のような痛みだった」。54歳で発症した帯状疱疹の状況をそう振り返るハイヒール・モモコさん。実は7年経った今も痛みが続いているそうで──。（全4回中の4回）

【写真】闘病中も支えあった旦那さんとは今年で結婚32年目 おしどり夫婦の近影（13枚目/全19枚）

24歳で患ったメニエール病が40歳で再発した

現在も帯状疱疹神経痛で、マスクをするのもつらそうなモモコさん

── 歯に衣着せぬ軽快な発言でエネルギッシュなイメージの強いハイヒール・モモコさん。実は20代からメニエール病と向き合い、40代でかかった帯状疱疹では「死ぬかと思った」というほど壮絶な体験をされてきたとか。メニエール病とは20代からのつき合いだそうですね。

モモコさん： 最初に症状が出たのは24歳のときです。漫才中にめまいでふらつき、相方のリンゴが「もしかして吐くんかな」って思ったらしいんです。すぐに機転をきかせて舞台を早めに切りあげ、いったん舞台裏に戻ったのですが、その途端、吐いてしまって。その後、複数の病院を回り、メニエール病と診断されました。更年期に多いイメージがあると思いますが、お医者さんには「若くてもなるんですよ」と言われました。

いったん治療をして、ずっと症状が治っていたんですが、40歳になったころに再発したんです。そのときはかなり重症で、船酔いのような吐き気と立ちくらみが続きました。立っていられないので、漫才はとても無理。相方と相談して、スタジオやロケなど、座っていられるような仕事にシフトしていきました。でも、耳鳴りやひどい二日酔いのような状態が続いて、つらかったですね。

── 再発された時期は、暮らしやお仕事でもいろんな変化があったころだったそうですね。

モモコさん：そうでしたね。3人目の出産に加え、新番組がスタート、新居の購入といろんなことが一気に重なっていて。さらに、相方が不妊治療で休むことになったタイミングで「どうしよう…」と不安もあって。今思えば、プレッシャーがかなり大きかったのでしょうね。薬でなんとか症状を抑えながらやっていましたが、副作用で眠くなるので、楽屋ではいつも横になっていました。今も「そろそろ出るかも」という雰囲気はわかるので、そのときは薬を飲むようにしていますね。

── 2018年には、帯状疱疹も経験されています。

モモコさん：ある日突然、左の口の近くがピリピリと痛み始めたんです。最初は「おたふくかぜかな？」と思って内科を受診したけれど、検査をしても何も出ない。次に歯医者に行ったけどそこでも異常なし。そんなふうにあちこち回ってるうちに、耳の横にブツブツが出てきて、大きな病院で「帯状疱疹」とようやく診断されました。

本来なら発症してから48時間以内に薬を飲めば重症化しにくいらしいんですけど、私の場合、診断まで4日くらいかかってしまったので、症状が進んでいたんです。診断中、カメラで耳のなかを見ていたお医者さんから、「これはまずいぞ…」と言われて。

帯状疱疹発症から7年経った今

取材後はすぐさまテレビの収録へ。現在も分刻みで仕事に励むモモコさん

── 「まずい」とは、どんな状態だったのでしょう？

モモコさん： 疱疹が耳の鼓膜まで広がっていたらしいんです。「このままだと左耳が聞こえなくなって、顔面麻痺になるだろうと思っていた」とあとからお医者さんに言われました。結果的に耳も無事で顔面神経が麻痺せずに済みましたが、あまりの痛みで気絶するかと思いました。それまで、出産とぎっくり腰、骨折がいちばんつらいと思ってきたけれど、そんなの全然。ぶっちぎりの第1位が帯状疱疹でしたね。

家で寝こんでいるときも「痛みで意識が遠のいて息が止まったらどうしよう」と思って、子どもに「夜中、生きてるか見に来てな」とお願いしたくらいです。3日間寝込み、ごはんも食べられませんでした。その後も口を開けるのが痛いから、汁物しか無理。体重も10キロ落ちて「おかん、ウエストができてる！」って子どもにビックリされました（笑）。

実は、今でも痛みが残っているんです。左側の口の中や唇の周りが痛くて、噛むのは右側で。髪の毛がほっぺに触れるだけで痛いし、マスクもつらいですね。

── 7年たっても痛みが残っているんですね。

モモコさん：「帯状疱疹後神経痛」という慢性の神経痛らしいです。でも、当時の地獄のような痛みに比べれば、まだ耐えられる程度。あまりにしんどかったので、周りのみんなにはワクチンは自己負担になるけれど、ワクチン接種を勧めています。「お前がそんな痛がるなんて」と、同期の浜ちゃん（ダウンタウンの浜田雅功さん）や雅（トミーズ）も、夫婦ですぐに接種に行ったほどです。

── 壮絶な経験をされたのですね。現在61歳になるモモコさんは更年期をどんなふうに乗り越えましたか？

モモコさん：私はホットフラッシュがすごかったんです。寒い人は着込めるけど、ホットフラッシュの暑さはどうにもならない。昔は相方が暑がりだったのに今は逆で、いつもエアコンのリモコン争奪戦になりますね。

── 楽屋でそんな攻防戦が（笑）。更年期はメンタルの不調を感じる方も多いと聞きますが。

モモコさん：気持ちを切り替えるためにも、楽しいことを見つけて、そっちに意識を向けるのが大事ですよね。私は旅行が大好きなので、常に次の旅行の予定を立てています。そのほうが仕事にもハリがでますしね。自分の好きなこと、何でもいいと思うんです。イベントに向けて準備をする時間ってワクワクするじゃないですか。たとえば歌舞伎が好きな人なら「どの演目見よう」「どんな着物を着よう」って考えたり、旅行なら「どこに泊まろうか」「どんなもの食べようか」って現地のことを調べるだけでも心が躍ります。

人生の7年分くらい忘れものを探してる

── 自分で楽しみをみつけて、それを広げていく。前向きな生き方ですね。

モモコさん： 私はなにごとも効率重視なので、どうせなら一石二鳥ならぬ一石三鳥くらいを目指しています（笑）。運動が苦手なのでジムには行きませんが、大好きなショッピングでお気に入りのスニーカーを履いて、2駅分も歩けばいい運動になる、といった具合です。常にあれこれ動き回っているので「せわしない」と言われますね。飲み物をこぼしても、拭く時間すらもったいないから「もういいや」って。

あまりにバタバタしているので、人生の7年分くらいは忘れ物を探す時間に費やしているんじゃないかなという気がします。老眼鏡も10個以上なくしていますね。そのせいで、誕生日のプレゼントが老眼鏡とお名前シールだらけになったほどです。

── 私もよくモノをなくすので、最近は鈴をつけました（笑）。そんなエネルギッシュなモモコさんでも、「ボーっと過ごしたい日」ってあるんでしょうか。

モモコさん： まったくないですね。先輩芸人に「旅行は飛行機の移動時間にやることなくてしんどくない？」と聞かれたんですけど、「いや、めっちゃやることあるでしょう」って。撮りだめていた動画を見たり、領収書を整理したり、スピーチを考えたりと、まとまった時間がとれるからこそ、やりたいことがたくさんあるんです。睡眠時間も短くて、3時間か4時間で目が覚めちゃう。本当はもっと寝たいんですけどね。

起きたらニュースや見逃し番組を見たり、衣替えをしたり。子どもの家に泊まっても、ついガスレンジの掃除を始めたり、ご飯を炊いて冷凍したりと、人の家でも用事を探してしまうんです。

取材・文／西尾英子 写真提供／ハイヒール・モモコ