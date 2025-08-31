開催１２日間にわたって行われた２、３回新潟開催が８月３１日、終了した。１８勝を挙げた戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が、昨年リーディングで今回２位のクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝に３勝差をつけて、夏の新潟リーディングジョッキーに輝いた。３年ぶり６回目の獲得。最終レース終了後には、新潟競馬記者クラブから記念品（新潟県産米１俵）が贈られた。同騎手は第２回福島競馬のリーディングにも輝いており、２場連続での獲得となった。

また調教師部門は７勝を挙げた木村哲也調教師＝美浦＝が、２位の黒岩陽一調教師＝美浦＝に１勝差をつけてトップとなった。

戸崎圭太騎手「今年も暑い中でレースが繰り広げられましたが、ファンの皆さまのあたたかい声援で馬も騎手もスタッフもみんな頑張って、無事に終えられたなと思っています。たくさん勝てる週もあり今日も（ルメール騎手とは）４勝差で、クリストフがどこまで追いついてくるかヒヤヒヤでしたが、確定してからはプレッシャーもなくなりました。夏の競馬は終わりますが、秋にはＧ１がたくさんありますし、また更なる応援をしていただけたらと思います。ありがとうございました」