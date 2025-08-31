◇ウエスタン・リーグ ソフトバンク8―2広島（2025年8月31日 タマスタ筑後）

ソフトバンクの広瀬隆太内野手（24）が31日、ウエスタン・リーグ広島戦（タマスタ筑後）で入団2年目で初めて“退場”を宣告された。

8回、広瀬は1死満塁2ストライクでひざまずきながら半端なスイング。球審・下村の右手が上がり、状態を崩し手放したバットをそのままホーム付近に置いて、ベンチに戻った。次のバッターがコールされ登場曲が流れる中、審判の「退場！」という大きな声が、グラウンドに4回響いた。

松山秀明2軍監督が抗議に出て話した後、審判マイクで「広瀬選手、侮辱行為で退場といたします」とのアナウンス。球場全体が異様な雰囲気に包まれる中、広瀬はヘルメットやバットを持ち、抵抗することなくベンチ裏に入っていった。

試合後、松山2軍監督は審判室に向かい直接確認。「ちゃんと確認した。空振りするときにバットが離れていたので、そのまま（置いて）帰ってきたように見えた。それでも（バットを持って帰るという）ルールがある。ルールがあるなら仕方ない。そういう風に退場になるという話を聞いてきました」と納得した表情で話した。