¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌðÌî¡¦Ê¼Æ°¡×¤ÎÊ¼Æ°Âç¼ù¡Ê55¡Ë¤¬31Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¥é¥¤¥Ö¡ÖÊ¼Æ°Âç¼ù¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÂç¹¥¤¡£47¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£30¡¢31Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç3600¿Í¤ò½¸¤á¤ëÂçÀ¹¶·¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡ÖÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤äÉðÆ»´Û¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃ·Ý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÊ¼Æ°¤¬3»þ´Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡£Âçºå½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿30Æü¤Ï¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¡ÈÁ°Àâ¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖÆ´¤ì¤Î»Õ¾¢¤Ë¡ÈÁ°Àâ¤Ç¡É¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¡È¤ª¤â¤í¤¤¤ä¤ó¡É¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¼Æ°¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎËÁÆ¬¤«¤éÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢ÄáÉÓ¤¬¡È¥Í¥¿Ä¢¡É¤È¤·¤Æ²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ª¤â¤·¤í¤¤ÏÃÂê¤ÎÂêÌ¾¤ò½ñ¤µ¤·¤¿¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¶Ã¤¬¤¯¡£Ê¼Æ°¼«¿È¤Ï¥é¥¤¥ÖÁ°¤ËÄ¾¶á¤Î¥Í¥¿¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë½ñ¤Î±¤á¡¢ÉñÂæ¤Ç¤ÎÏÃÂê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÄáÉÓ»Õ¾¢¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¶²¤ìÂ¿¤¯¤Æ¥Î¡¼¥È¤ò¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡È¥Í¥¿Ä¢¡É¤òºî¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡Âçºå2ÆüÌÜ¤Î¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¼Æ°¤¬Ãæ¹âÀ¸»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡¦²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤¬ËÁÆ¬¤ÇÅÐ¾ì¡£Ê¼Æ°¥¤¥Á²¡¤·¤Î¡ÖÏ»ËÜÌÚ½ã¾ðÇÉ¡×¤È¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²®ÌîÌÜ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Ê¼Æ°¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£À¸¤Ç²Î¤¬Ê¹¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇCD¤ò¼Ú¤ê¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ëµ¯¤³¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢º£¤Ç¤âÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Î·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ç²Î¤¦Æ´¤ì¤Î¿Í¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎô²½¶ñ¹ç¤¬Ê¬¤«¤ë¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²®ÌîÌÜ¤µ¤ó¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¼«µÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤âËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë2¿Í¤ÎÌ¼¤È¤ÎÆü¾ï¤ä¡¢¼«¿È¤Î¤³¤ï¤¬¤ê¤ÎÀ³Ê¤Ê¤É¡ÈÊ¼Æ°¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤¬Á´³«¤Ã¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤Ê¤É¤ÇÁ´¹ñ¶è¤ÎÏÃ·Ý¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¼Æ°¡£¤½¤Î¾¾ËÜ¤¬11·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ç¸½¾ìÉüµ¢¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¡©Íè¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£²¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï17Æü¤ËÊ¡°æ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢24Æü¤Î°¦É²¤ËÂ³¤¤¤Æ30¡¢31Æü¤¬ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¡£¤³¤Î¸å¡¢ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾¡¢¿·³ã¡¢¹âÃÎ¡¢Ê¡²¬¤ÈÂ³¤¡¢12·î21Æü¤ÎµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¤Þ¤ÇÁ´¹ñ15¥«½ê¤Ç17¸ø±é¤òÍ½Äê¡£Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤äÉðÆ»´Û¤Ê¤ÉÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¸ø±é¤ä¡¢¡Ö°ã¤¦ÏÃ¤ò1½µ´Ö¸ø±é¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£