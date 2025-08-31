霜降り明星を生んだ高校生漫才日本一決定戦、2025年優勝は大阪の難関高1年生コンビ オール巨人が認める完勝
高校生の漫才日本一を決める『ハイスクールマンザイ2025〜H-1甲子園〜』の決勝大会が30日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホールで開催され、大阪の高校1年生コンビ「ご恩と奉公」が優勝した。
【写真】オール阪神・巨人がコンビでそろう
過去に「霜降り明星」粗品・せいやら多数の人気芸人を輩出してきたコンテスト。今年は、全国から870組がエントリーし、8組がファイナルに進んだ。
近畿エリア代表の「ご恩と奉公」は、大阪府立咲くやこの花高校の1年生、平山誠真さんと川口悠輝さんのコンビ。咲くやこの花は、公立の中高一貫教育で、中学受験の難関とされる。2人は「中1の夏」から漫才に取り組み、高1にして全国優勝を成し遂げた。
オール阪神・巨人、板尾創路、笑い飯、NON STYLE・石田明が審査員を務めるなか、オール巨人も認める完勝だった。オール阪神は19歳で劇場のトリを務めた経験があり、自分の記録を抜かれないためにも「大学に行ってよ〜」とエールを送っていた。
「ご恩と奉公」の2人は、NSC（吉本総合芸能学院）の入学金・授業料が全額免除される。
■『ハイスクールマンザイ2025〜H-1甲子園〜』決勝大会 出番順
（1）オーリオセーラー（近畿エリア代表）
（2）冷やし焼肉（関東エリア代表）
（3）ご恩と奉公（近畿エリア代表）
（4）カンタンフ（関東エリア代表）
（5）宇治抹茶定食（九州・沖縄エリア代表）
（6）マンボウ（北海道・東北エリア代表）
（7）いちょう劇団（中国・四国エリア代表）
（8）サンライズタンネ（東海・北陸・甲信越エリア代表）
