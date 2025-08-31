マイファスHiro、公演中断＆延期を謝罪「とても悔しかったし、とても情けなかった」【全文】
【モデルプレス＝2025/08/31】ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiroが8月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。30日開催の「MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025」愛知・COMTEC PORTBASE公演を中断し、8月31日公演とあわせて延期したことを受け謝罪した。
【写真】マイファスHiro、ライブ中断を謝罪
30日、公式サイトを通じ「本日、ライブ中盤にHiroの喉の不調が見受けられ、応急処置はいたしましたが、続いての歌唱が厳しいと判断された為、開催を中止とさせていただきました」と報告したMY FIRST STORY。8月30日公演は10月20日に、8月31日公演は10月21日への振替を案内した。
これを受け、Hiroは「昨日、今日楽しみにしててくれた皆さん、本当にごめんなさい。折角予定空けてもらって、高いチケット代払って来てくれていたのに 不甲斐ない結果になってしまって本当に申し訳ない」と謝罪。「自分自身LIVE途中で声が出なくなってしまったのは初めての経験でした」と明かし「あの瞬間に中断するという決断をしたのはこのままベストな状態じゃない中でみんなに歌を届けるのは凄く失礼な事だなという判断で昨日、今日のLIVEを見送らせてもらいました」と公演中断を決意した理由を説明した。
「とても悔しかったし、とても情けなかったです。でもそれも全て自分の至らなさからでした。楽しみにしててくれたみんな、本当にごめんなさい」と悔しさを滲ませつつ「必ず振替公演、全力な状態で挑むので、それまで待ってていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。（modelpress編集部）
Hiroが謝罪「全て自分の至らなさから」
全文
