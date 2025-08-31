ME:I・TSUZUMI（海老原鼓）、活動再開を発表 ライブで1年ぶりに復帰【全文】
【モデルプレス＝2025/08/31】ME:I（ミーアイ）のTSUZUMI（海老原鼓）が活動を再開することがわかった。8月31日、公式サイトにて発表された。
公式サイトでは「ME:I TSUZUMI 活動再開のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「弊社所属 ME:I TSUZUMIに関しまして、昨年から休養を取らせていただいておりましたが、体調も回復し8月31日の【2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”】 への出演をもって活動を再開させていただきます」と同日開催されているライブへの出演をもって、活動を再開させることを伝えた。
そして、「TSUZUMIの休養期間中、ファンの皆さま、関係者各位にはご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びしますとともに、引き続き、TSUZUMIおよびME:Iへのご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
同グループは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生し、2024年4月17日にデビュー。同年8月にTSUZUMIが適応障害のため長期活動休止へ、2025年3月29日にはCOCORO（加藤心）が体調不良で活動休止、2025年7月1日にはRAN（石井蘭）が精神的疲弊のため活動休止し、8人で活動を続けていた。（modelpress編集部）
◆TSUZUMI（海老原鼓）、活動再開を発表
◆全文
