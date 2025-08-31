「ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ８−０高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）

米大リーグのマリナーズなどで活躍し、米国野球殿堂入りしたイチロー氏（５１）が試合後、女子野球の選手について「審判をリスペクトしているんですよね。あらゆることに敬意がある」と話した。その上で「恵まれていることで本来、人として持っていけない性質を失いがちだと思うので、彼女たちと接してそこを大切したい」と女子選手から影響を受けていると明かした。

その流れで日本独自の野球の形について熱弁。「ＭＬＢは塁間の距離が変わっちゃったんですよ、ベースが大きくなっちゃって。日本のベースがすごく小さく見える。あんなことがあっていいんだろうかと」。大リーグでは一〜三塁ベースが２３年から１５インチ（約３８・１センチ）から１８インチ（約４５・７センチ）に大きくなり、その分、塁間が短くなって盗塁が成功しやすくなったとされる。塁上での選手同士の接触を防ぐ目的があるとはいえ「触っちゃいけないところを触り始めているので色々。それを追いかけるのはどうかなと思います。国際大会がアメリカで行われている以上、それに習って変わっていかないといけないのもわかるんですけど、それだけではないですけどね」と話した。また「人と人がやってる熱量が感じづらくなってきているでしょう」とも。「ダグアウトに戻って試合見てるんじゃなくてｉＰａｄ見てる姿は見たくないですよね。それは中でやって欲しいことだから」と続けた。

チャレンジ（日本ではリクエスト）によるリプレー検証にも言及。「審判がセーフアウトって言ったら、審判がコールしてるんだから、アウトってコールされたら帰れよと。全員帰らないんですよ今。ビデオ判定で中で見てあれは僕は野球をリスペクトしているとは言えない。審判がアウトって言っている、一旦帰れよと僕は思うんですよ、それを待ってまたダグアウトから出てくればいいじゃないですか。あれは全く敬意がない」。現役時代を振り返り「僕はマイアミにいた時にうちはそれをやろうって言って、当時マーリンズは（審判の）コールに従って一旦（ベンチに）帰るってことをやった時期もあったんですけどね。それもなかなか続かない。大きな流れにのまれる、個人としても組織としても多いので。そこは大事にして欲しいなとすごく思います」とため息。審判員や相手選手に敬意を持ってプレーする、日本野球の良さについて語った。