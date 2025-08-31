¡Ö´ã¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ë...¡×º´Æ£¤«¤èà¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÅ¬ÅÙ?¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¡Ö»ØÀè¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¹¤®¤¿¤«¤â...¡×
¡¡2010Ç¯¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£¤«¤è(36)¤Îà¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»äÅª¡¢ÂÎ·¿´ÉÍý¤Î´ðÁÃ¤Ï1Æü2²ó¤Î¿©»ö(Ìë¤ÏÃº¿å²½Êª¾¯¤Ê¤¯)¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢ÆþÍá¡¢¼«Ç¤Æ²¤Ç¶õÊ¢»þ¤Î¿©Íß´ÉÍý¡£µÞ¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë»Ï¤á¤ë¤è¤ê¤âÆü¡¹¾¯¤·¤Å¤ÄÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¼¡£¤±¤É¡¢²Æ¤Ë¿©Íß¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¹¤®¤¿¤«¤â¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÅ¬ÅÙ¤¬1ÈÖ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤©¡Á¡×¡Ö»ØÀè¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Þ¤¹¤è¢ö¨¡¨¡¨¡£Ï¡×¡Ö´ã¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ë¡¦¡¦¡¦¡×¡ÖÅ¬ÅÙ?¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£