「冷製たらこスパゲティ」4品が7日まで150円引き！残暑厳しい9月のスタートにうれしいお得企画＜東京たらこスパゲティ全店＞

東京たらこスパゲティ全店で、2025年9月1日から7日まで冷製たらこスパゲティ4品が税抜価格から150円引きとなる「残暑お見舞キャンペーン」を開催します。

残暑に嬉しいキャンペーン

期間中、対象の「冷製たらこスパゲティ」4品が、通常価格（税抜）から150円引きで楽しむことができます。

・冷たいお出汁のたらこリングイネ

東京たらこスパゲティ人気ナンバーワンの「炙りたらこのお出汁スパゲティ」を、夏にぴったりの"冷製リングイネ"に仕上げた一皿です。

通常価格1200円（税込1320円）のところ、期間中はキャンペーン価格1050円（税込1155円）に。

・大葉とおろしの冷たいたらこリングイネ

たらこリングイネの上にたっぷりとのった大葉が香ります。大根おろしと合わせて楽しむのもおすすめです。

通常価格1200円（税込1320円）のところ、期間中はキャンペーン価格1050円（税込1155円）に。

・海鮮ちらしと冷たいお出汁のたらこスパゲティ

醤油麹まぐろ・塩麹サーモン・いくらを、冷たいたらこスパゲティの上に盛り付けた海鮮ちらしです。冷たいお出汁をかけて食べるのもおすすめ。

通常価格1450円（税込1595円）のところ、期間中はキャンペーン価格1300円（税込1430円）に。

・釜揚げしらすの冷たいたらこリングイネ

ふわふわの釜揚げしらすに、ごま油を垂らした卵黄と大葉の香りが、シンプルなたらこリングイネの味わいを引き立てる一品です。

通常価格1100円（税込1210円）のところ、期間中はキャンペーン価格950円（税込1045円）に。

「残暑お見舞キャンペーン」は、東京たらこスパゲティ全店（吉祥寺店／南池袋店／原宿表参道店／渋谷店／横浜店）で実施されます。

