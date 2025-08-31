9ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢³«ËëÀï¤ÎÀã¿«¤Ê¤ë¤«¡¡¥ë¡¼¥¡¼¶¶ËÜÍª¤¬Ìó2¥«·î¤Ö¤êÀèÈ¯¡¡¥Ù¥ó¥«¥ê¥Õ¥¡¡õ±°°æÀ»À¸¤é¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡ÚÇðÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¡¡Çð¡ÝÊ¡²¬¡Ê31Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ç9ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¡¢¾å°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£³«ËëÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤ËÀã¿«¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Î¶¶ËÜÍª¤¬6·î21Æü¤Î¿·³ãÀï°ÊÍè¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤ËJ1¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï»ÖÃÎ¹§ÌÀ¤¬6·î28Æü¿À¸ÍÀï°ÊÍèÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»ÖÃÎ¤Ï¿À¸ÍÀï¤Çº¸¸ªÉÕ¶á¤òÉé½ý¤·¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÇÍèµ¨¤ÎÀµ¼°²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜºê»º¶È·Ð±ÄÂç¤Îº´Æ£ñ¥Ç·²ð¤â5·î10Æü²£ÉÍFCÀï°ÊÍè¡¢Ìó3¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ËJ1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç±°°æÀ»À¸¤¬2ÀïÏ¢Â³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£¥Ê¥Ã¥·¥à¡¦¥Ù¥ó¥«¥ê¥Õ¥¡¤âJ1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡ÚÊ¡²¬¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
GK¡¡¾®Èª¡¡ÍµÇÏ
DF¡¡¾åÅç¡¡ÂóÌ¦
DF¡¡ÆàÎÉ¡¡Îµ¼ù
DF¡¡°ÂÆ£¡¡ÃÒºÈ
MF¡¡¶¶ËÜ¡¡Íª
MF¡¡¾¾²¬¡¡Âçµ¯
MF¡¡¸«ÌÚ¡¡Í§ºÈ
MF¡¡Æ£ËÜ¡¡°ìµ±
FW¡¡º°Ìî¡¡ÏÂÌé
FW¡¡´äºê¡¡Íª¿Í
FW¡¡Ì¾¸Å¡¡¿·ÂÀÏº