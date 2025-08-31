【牛角】9月10日限定で「上タン塩」1円は太っ腹すぎだろ...。「牛タン塩」平日半額の超お得企画も見逃せない。

牛角では、2025年9月1日から12日までの平日のみ、牛角アプリ会員限定で「牛タンの日キャンペーン」を実施します。

何皿でも半額

牛角は、9月10日の「牛タンの日」を記念して、人気メニュー「牛タン塩」が何皿でも半額になるキャンペーンを9月12日までの平日限定で開催。

さらに、9月10日の「牛タンの日」には、厚切りの希少部位「上タン塩」がなんと1円で楽しめるスペシャル企画も実施されます。

牛タンの日キャンペーンの概要は、以下の通り。

・牛タン塩半額

秘伝の塩だれで味付けし、厚みにもこだわった食べやすさが魅力。絶妙なカットで香ばしさとジューシーさを実現し、レモンだれでさっぱりと楽しめます。

ねぎミジンをのせれば香りと食感のアクセントが加わり、さらにやみつきに。

9月1日から12日までの平日限定で、通常価格1078円のところ、539円での販売になります。

・上タン塩 1円

牛1頭からわずか約8枚しか取れない希少なタン元を使用した贅沢な一品。脂のりが良く柔らかいのに、厚切りでも軽快な歯切れの良さが特長です。

ひと口で広がる上品な旨みと贅沢な食感はまさに格別。

9月10日限定で、通常1皿2枚で1518円のところ、1人1枚限りで1円での販売になります。

実施店舗は、沖縄県を除く全国の牛角店舗。なお、牛角食べ放題専門店・牛角焼肉食堂・牛角成城学園前店は対象外です。

利用方法は、着席時・会計時に「牛角公式アプリ内のクーポン」をスタッフへ提示するだけ。割引前の飲食代が2500円以上で利用可能です。

「牛タン塩 半額」と「上タン塩 1円」クーポンは併用可。ただし、その他のクーポンや優待サービスとの併用は不可（併用可の記載があるものを除く）。

キャンペーンの詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部