◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(31日、横浜スタジアム)

DeNA先発の藤浪晋太郎投手がNPB通算1000投球回を達成しました。

高校時代に大阪桐蔭高で甲子園春夏連覇を達成し、2012年のドラフト1位で阪神に入団した藤浪投手。ルーキーイヤーから3年連続2桁勝利を記録し、入団から4シーズンで計668回2/3を投げました。

その後、藤浪投手は阪神では2022年までプレーし、入団から10年間で計994回1/3を投げていました。2023年からはメジャーリーグに挑戦した後、7月にDeNAと契約を結び日本球界に3年ぶりに復帰。この日の試合は復帰後、1軍では2試合目の登板でした。

1000投球回まで残り2/3イニングとしていた藤浪投手は初回、 中日先頭の岡林勇希選手をピッチャーゴロに抑えると、続く樋口正修選手と上林誠知選手から連続三振を奪い、完璧な立ち上がりを見せました。

1000投球回を達成した藤浪投手は初回を終えると、記録達成の記念ボードを掲げてファンの歓声に応えました。その後ベンチに戻った藤浪投手はチームメートと笑顔でハイタッチし、三浦大輔監督らともグータッチを交わしました。藤浪投手はNPBで373人目の記録達成となりました。