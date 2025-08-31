日テレNEWS NNN

【ポイント】
・31日（日）は名古屋で7年ぶりの40℃を記録。
・9月に入っても、季節外れの猛烈な暑さが続く。
・1日（月）は秋雨前線が北日本へ。東北南部〜九州は夏空。
・2日（火）以降は秋雨前線南下。

【全国の天気】
31日（日）は名古屋で7年ぶりとなる40℃を記録しました。9月に入っても猛烈な暑さが続く見込みで、1日（月）は名古屋や富山、熊谷で38℃、岡山、京都、前橋で37℃など、西日本や東日本は35℃以上の猛暑日になるところが多いでしょう。北日本では秋雨前線が近づくため、昼前後から雨が降り始めそうです。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　22℃（＋3　真夏並み）
仙台　　25℃（±0　熱帯夜）
新潟　　26℃（＋1　熱帯夜）
東京　　27℃（±0　熱帯夜）
長野　　23℃（±0　真夏並み）
名古屋　27℃（±0　熱帯夜）
大阪　　28℃（-1　熱帯夜）
広島　　28℃（＋1　熱帯夜）
高知　　26℃（＋1　熱帯夜）
福岡　　28℃（＋1　熱帯夜）
鹿児島　28℃（±0　熱帯夜）
那覇　　27℃（-1　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　29℃（＋2　真夏並み）
仙台　　34℃（＋6　真夏並み）
新潟　　36℃（＋3　猛暑日）
東京　　36℃（-1　猛暑日）
長野　　36℃（＋1　猛暑日）
名古屋　38℃（-2　猛暑日）
大阪　　36℃（-2　猛暑日）
広島　　34℃（-1　真夏並み）
高知　　34℃（±0　真夏並み）
福岡　　36℃（＋1　猛暑日）
鹿児島　34℃（±0　真夏並み）
那覇　　33℃（±0　真夏並み）

【週間予報】
2日（火）にかけて、北日本で大雨となるおそれがあります。1日（月）夕方から2日（火）の夕方にかけて予想される雨量は、東北の日本海側で120ミリ、北海道で80ミリなどとなっています。関東から九州は2日（火）にかけて猛烈な暑さが続きますが、3日（水）以降は秋雨前線が南下し、広く雨が降る見込みです。週末も猛暑日になるところがあり、季節外れの暑さが続くでしょう。