【ポイント】

・31日（日）は名古屋で7年ぶりの40℃を記録。

・9月に入っても、季節外れの猛烈な暑さが続く。

・1日（月）は秋雨前線が北日本へ。東北南部〜九州は夏空。

・2日（火）以降は秋雨前線南下。

【全国の天気】

31日（日）は名古屋で7年ぶりとなる40℃を記録しました。9月に入っても猛烈な暑さが続く見込みで、1日（月）は名古屋や富山、熊谷で38℃、岡山、京都、前橋で37℃など、西日本や東日本は35℃以上の猛暑日になるところが多いでしょう。北日本では秋雨前線が近づくため、昼前後から雨が降り始めそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 22℃（＋3 真夏並み）

仙台 25℃（±0 熱帯夜）

新潟 26℃（＋1 熱帯夜）

東京 27℃（±0 熱帯夜）

長野 23℃（±0 真夏並み）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（-1 熱帯夜）

広島 28℃（＋1 熱帯夜）

高知 26℃（＋1 熱帯夜）

福岡 28℃（＋1 熱帯夜）

鹿児島 28℃（±0 熱帯夜）

那覇 27℃（-1 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 29℃（＋2 真夏並み）

仙台 34℃（＋6 真夏並み）

新潟 36℃（＋3 猛暑日）

東京 36℃（-1 猛暑日）

長野 36℃（＋1 猛暑日）

名古屋 38℃（-2 猛暑日）

大阪 36℃（-2 猛暑日）

広島 34℃（-1 真夏並み）

高知 34℃（±0 真夏並み）

福岡 36℃（＋1 猛暑日）

鹿児島 34℃（±0 真夏並み）

那覇 33℃（±0 真夏並み）

【週間予報】2日（火）にかけて、北日本で大雨となるおそれがあります。1日（月）夕方から2日（火）の夕方にかけて予想される雨量は、東北の日本海側で120ミリ、北海道で80ミリなどとなっています。関東から九州は2日（火）にかけて猛烈な暑さが続きますが、3日（水）以降は秋雨前線が南下し、広く雨が降る見込みです。週末も猛暑日になるところがあり、季節外れの暑さが続くでしょう。