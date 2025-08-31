2022年8月の豪雨災害で被災したJR米坂線の復旧を願うイベントが新潟県で開かれました。

【写真を見る】JR米坂線復活絆まつり 復活願う人集う 3年前の大雨被害から区間運休続く（山形）



3年前の大雨で被災し、現在も一部区間で運休が続くJR米坂線の復旧に向けて開かれたこのイベントは、機運の醸成や、沿線自治体の魅力を互いに理解し合うことで、交流人口の拡大を目指しています。



被災から3年がたち、いまだ復旧のめどはたっていませんが、復旧に向けて盛り上げようと、山形県の音楽ユニットによる歌なども披露され、訪れた人は復旧への思いを強めているようでした。また、会場では、米坂線の早期復旧を求める署名活動も行われ、多くの人が思いを込めて記入していました。



新潟県から「山形と新潟の熱量が違うと思った。米坂線に乗ってあちこち行こうという思いになればいいなと思います」



東根市から「駅が無くなるとその駅のまちの勢いも無くなると思うので、まちの活性化のためにも鉄道を復活させてほしいです」



山形・新潟の両県と沿線自治体は、国とJR東日本に働きかけ、一刻も早い復旧を目指すということです。