「ウエスタン、ソフトバンク８−２広島」（３１日、タマホームスタジアム筑後）

ソフトバンク・広瀬隆太内野手が、八回に侮辱行為で退場となった。

場面は八回１死満塁。広瀬は低目の変化球にバットが止まらず、ハーフスイングで空振り三振となった。この際、バットが手から離れ、ホームベース付近に落ちた。

ほぼスイングしている状況で、広瀬自身もすぐに三振を受け入れてベンチへ。ただ、落ちたバットを拾うことなく、ホームベース付近に置いたまま戻ってしまった。

広瀬が戻ってくる様子がないことを確認した球審は、「退場！」と宣告。場内が騒然となる中、球審からソフトバンクベンチに向かって「バットを置いて帰ったんで侮辱行為です」と説明する声も響いた。

その後、球審が場内アナウンスで「球審の下村です。広瀬選手を侮辱行為で退場といたします」と説明。松山２軍監督が審判に確認したが、処分は変わらなかった。

広瀬はこの試合で３安打１打点１盗塁と存在感を示していたが、まさかの退場宣告となった。

【野球規則】８・０１…（ｄ）審判員は、プレーヤー、コーチ、監督または控えのプレーヤーが裁定に異議を唱えたり、スポーツマンらしくない言動をとった場合には、その出場資格を奪って、試合から除く権限を持つ。審判員がボールインプレイのときプレーヤーの出場資格を奪った場合には、そのプレイが終了して、初めてその効力が発生する。