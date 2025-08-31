ÅìÌî¹¬¼£¡¡¼ã¼ê»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¡×¡¡¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¤Î¶¦±é¤Ç¶ìÏ«¤â¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬31Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Î¤ª¤«¤·¤Ð¡×¡ÊÅÚÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿ÅìÌî¡£
97Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¼ÆÅÄ¤é¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤â¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ·ºÍ¥³¥ó¥Ó¤È¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ÙËâ¤·¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤â¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶ìÏ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¥³¥ó¥È¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¡Ê¿Í»Ö¡Ë¤µ¤óÃæ¿´¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¸ýÅÁ¤¨¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃÊ³¬¤Ç°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¤â¡Ö¡È¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Í¤ó¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¨¤¨¤Í¤ó¡£Á´Éô¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤è¡×¤È¾¾ËÜ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£