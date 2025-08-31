◇侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表−大学日本代表（2025年8月31日 沖縄セルラー）

侍ジャパン高校日本代表が31日、沖縄セルラーで大学日本代表との壮行試合に臨んだ。

試合前には、1991年夏の甲子園で、チームを準優勝に導いた沖縄水産のエース、大野倫氏（52）が始球式を行った。

胸に「沖水」と入った高校時代のユニホーム姿で登板。ノーバン投球で場内からは大きな拍手と歓声が起きた。

大野氏は始球式を終え「思うような球はいかなかったけど、若い選手に魂は伝えられたかなと思います」と笑顔。

今夏甲子園では沖縄尚学が初優勝を果たし「沖縄の良さや野球環境の良さも見ていただければ、沖縄尚学の優勝もなるほどと、野球のメッカだと感じてもらえれば嬉しいです。沖縄尚学の優勝で子どもたちが夢を語り始めた。大人も誇りを持ち、なぜかおじいおばあは泣いて拍手していた」と感慨深げ。

「（沖縄尚学から代表入りした）末吉投手は疲れていると思うけど、今のベストピッチをしてもらえればと思います」とエールを送った。

レジェンド右腕の登場に、ネット上でも「大野倫さんだー！」「オールドファンたまりまへんな」「胸熱」「沖水ユニの大野倫はアツい」などと声が上がった。

高校代表は9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSC U18ワールドカップ」で連覇を狙う。