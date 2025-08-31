暑い夏にこそ食べたいうま辛の一杯！

人気の激辛ラーメン

Spot.1

【つけ麺専門店 三田製麺所】“1辛〜極限”まで辛さのレベルは4段階！

「灼熱つけ麺」1100円

「つけ麺専門店 三田製麺所」の夏の定番限定商品「灼熱つけ麺」。2011年の初登場から14年経った今もなお根強い人気を誇る一杯です。辛さのレベルは、1辛・2辛・3辛・極限の選べる4段階！ 厳選した唐辛子（天鷹・ハバネロ・パプリカ）を独自配合した激辛の「灼熱スパイス」と、辛さの中にフライドガーリックのうま味が染み出た「灼熱ラー油」が、濃厚豚骨魚介スープと相性抜群です。

毎年進化し続ける激辛の一杯で、夏バテを吹き飛ばして！

■つけ麺専門店 三田製麺所「灼熱つけ麺」概要

販売店舗：「つけ麺専門店 三田製麺所」全店

販売期間：〜2025年8月31日（日）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

※終売日は予告なく変更する場合があります



Spot.2

【丸源ラーメン】暑い夏にうれしい！ 辛味と酸味が引き立つスープ

「とろける半熟卵の旨辛肉つけ麺」1045円

「丸源ラーメン」から「とろける半熟卵の旨辛肉つけ麺」が、期間限定メニューとして登場します。醤油ベースのうま味と酸味が引き立つスープに、唐辛子の香りと辛味が程よく溶け合った、暑い夏にさっぱりと食べられる一品です。とろける半熟卵がまろやかさもプラス。丁寧に軟らかく煮込んだ豚肉と一緒に、うま辛な味わいを堪能してください。

■丸源ラーメン「とろける半熟卵の旨辛肉つけ麺」概要

販売店舗：「丸源ラーメン」全店

販売期間：〜2025年9月中旬

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

※一部店舗では取り扱いのない場合があります

※金町店、川越クレアモール店、上板橋店、武蔵新城店は販売価格が異なります

※販売内容は予告なく変更する場合がございます



Spot.3

【譚仔三哥】食欲をそそる “まぜて楽しむ” うま辛メニュー

「汁なし麻辣担々米線」1380円 ※小盛り20円引き、大盛り150円増し

香港発のライスヌードル店「譚仔三哥（タムジャイサムゴー）」が、初めての汁なし商品「汁なし麻辣担々米線」を、期間限定で販売します。香ばしい肉味噌に、もやし、きくらげ、赤たまねぎ、長ねぎ、すりごま、水菜を加えた具だくさんの一品。

ベースはしびれが利いた麻辣の風味。ひと口目にはゴマの香ばしさが広がり、豊かな香りと食感がアクセントに。途中で別添えの温かいクリアスープを注げば、まろやかなコクもプラスされます。さらに黒酢を加えることで、さっぱりした味わいへ。何度でも“味変”が楽しめる大満足の一杯です。

■譚仔三哥「汁なし麻辣担々米線」概要

販売店舗：「譚仔三哥」全店

販売期間：〜2025年9月7日（日）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



Spot.4

【キラメキノトリ】“しびれ” と “うま辛” が絡む！ 夏のご馳走まぜそば

「麻辣シビカラ台湾まぜそば」小／並 980円、大／特 1080円

京都発のラーメンチェーン「キラメキノトリ」では、新作まぜそば「麻辣シビカラ台湾まぜそば」を夏季限定で発売。

主役は、北海道産小麦100％を使用し、自家製麺工場で打ち立てられる中太ストレート麺。噛むほどに感じるもちもちとした弾力、そしてあふれ出す小麦の香りとうま味が特長のこだわりの自家製麺です。

このもちもちの麺に絡むのは、一味、にんにく、醤油で味付けした台湾ミンチと自家製の麻辣タレ。そこへ、軽く潰したホール状の赤花椒のしびれ感、卵黄のコク、刻みにんくと玉ねぎの香ばしさが加わり、ひと口ごとに香りと辛みが弾けるうま辛な味わいが楽しめます。食べる時は、器の底から豪快に混ぜて、麺と具材が一体化した“シビカラの渦”をぜひ堪能してみて。

さらに食後は、残った具材に〆ごはんを加えて、まぜそばから麻辣ごはんへ。最後の一口まで満足感が続きますよ。

■キラメキノトリ「麻辣シビカラ台湾まぜそば」概要

販売店舗：「キラメキノトリ」全店

販売期間：2025年7月1日（火）〜

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



Spot.5

【日高屋】太麺をリニューアル！ ピリ辛スープともちもち麺のハーモニー

「ピリ辛とんこつつけ麺」650円

「日高屋」からは、期間限定商品「ピリ辛とんこつつけ麺」が2年ぶりに登場。今回は太麺がリニューアルされ、厚みが増しもちもち感がアップ！ 小麦の風味も豊かで、麺そのもののうま味を存分に感じられます。

秘伝の辛味噌のうま味とラー油の辛味が絶妙にマッチしたとんこつベースのスープは、太麺との相性も抜群です。もちもちの太麺によく絡み食べ応えも十分。ぜひこの機会に味わってみてください。

■日高屋「ピリ辛とんこつつけ麺」概要

販売店舗：「日高屋」全店

販売期間：食材がなくなり次第、販売終了

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



真夏の猛暑も吹き飛ばす！ 注目の激辛イベント

Spot.1

【表参道ヒルズ】“刺激” と “涼感” あふれる12メニューが登場

左から蔭山樓「激辛麻辣排骨麺」2200円、ゴールデンブラウン「キングオブスパイシーチキンバーガー」2180円、マザーインディア「豆腐ヴィンダルーカレー」1300円

東京「表参道ヒルズ」で開催される夏のグルメフェア「真夏の刺激・涼感グルメSPICY&COOL」。館内の9店舗が参加し、食欲をそそる“SPICY”なメニューと、ひんやり涼やかな“COOL”なメニュー、全12品を提供します。

猛暑の夏にぴったりな、刺激を味わうSPICYメニューには、スペアリブを豪快にのせた「蔭山樓」の「激辛麻辣排骨麺」をはじめ、「ゴールデンブラウン」による自家製激辛シーズニングが効いた「キングオブスパイシーチキンバーガー」や、ワインヴィネガーの酸味とスパイスの辛味が際立つヴィンダルーカレーに、もっちりとした食感の揚げ豆腐がたっぷり入った「マザーインディア」の「豆腐ヴィンダルーカレー」など、個性豊かなうま辛メニューがラインナップします。

左からジャン=ポール・エヴァン「グラス ピレ オ ショコラ マッチャ パッション」1650円、やさい家めい「ひんやり水羊羹セット」1500円

刺激たっぷりのスパイシーフードを楽しんだあとは、「ジャン=ポール・エヴァン」のショコラ氷「グラス ピレ オ ショコラ マッチャ パッション」や、「やさい家めい」の桃と青柚子香る白あん仕立ての水羊羹と、お抹茶のセット「ひんやり水羊羹セット」など、見た目にも涼やかなデザートメニューでクールダウン。刺激＆涼感グルメで、暑い夏を乗り切って！

■表参道ヒルズ「真夏の刺激・涼感グルメSPICY&COOL」概要

住所：東京都渋谷区神宮前4-12-10

TEL：03-3497-0310（総合インフォメーション 受付：11〜18時）

開催期間：〜2025年8月31日（日）

開催時間：各店舗の営業時間に準ずる



Spot.2

【アークヒルズ】猛暑を吹き飛ばす激辛メニューが勢揃い！

左からerba「イイダコのパニーノ 青唐辛子とハーブのチミチュリがけ」2000円、Cafe WASUGAZEN「旨辛！ハバネロ焼きチーズカレー」1650円、成都正宗担々麺 つじ田 アークヒルズ店「汁あり正宗担々麺 特辛」1100円

森ビルが運営する「アークヒルズ」では、人気飲食店全12店舗で、夏の暑さを吹き飛ばす激辛メニューを提供する「夏の激辛グランプリ2025」を開催します。

登場するのは、唐辛子や山椒、ハバネロなど、店舗独自に調合したスパイスをふんだんに使用した、激辛メニューの数々。激辛が得意な人から辛さがそこまで得意ではない人まで、みんなに楽しんでもらえるよう、5段階の激辛メニューを用意しているのもポイントです。

辛さレベル1の「イイダコのパニーノ 青唐辛子とハーブのチミチュリがけ」は、生シラスと唐辛子に漬けこんだイイダコを挟んだピタパンサンド。辛さレベル3の「旨辛！ハバネロ焼きチーズカレー」は、焼きチーズカレーにスパイスを加えたうま辛な逸品です。レベルMAXの5では、「汁あり正宗担々麺 特辛」が今年も登場。自家製のラー油とその日に挽いた花椒をたっぷり入れて仕上げた、超激辛メニューです。

さらに、通常の激辛メニューでは物足りない人に大好評の「激辛裏メニュー」も提供。真夏の猛暑も吹き飛ばす激辛グルメの数々をぜひ堪能してみてください！

■アークヒルズ「夏の激辛グランプリ2025」概要

開催場所：アークヒルズ（アーク森ビル、アークタワーズウエスト、アークヒルズ サウスタワー、アークヒルズ 仙石山森タワー）、愛宕グリーンヒルズ

開催期間：〜2025年8月31日（日）

開催時間：各店舗の営業時間に準ずる



まだまだ続く！

人気店の夏限定おすすめ激辛グルメは？

＞＞＞次ページへ！＞＞＞

人気店から続々登場！ 夏限定のおすすめ激辛グルメ

Spot.1

【スンドゥブ 中山豆腐店】ハバネロパウダーの辛さが刺激的！

「大辛トマトスンドゥブ」1188円

「スンドゥブ 中山豆腐店」は、“大豆の横綱”とよばれる品種・トヨマサリでつくる自家製豆腐と、特製のスンドゥブスープが味わえる、スンドゥブ定食専門店。

湯むきをして昆布出汁に漬け込んだ半玉のトマトに、ハバネロパウダーをトッピングした「大辛トマトスンドゥブ」は、期間限定で登場する激辛メニューです。ひとくち頬張れば、汗が流れるほどの辛さが刺激的！ トマトの酸味のさわやかさと、トマトが含んだ昆布出汁のうま味のバランスが絶妙な、暑い夏におすすめの一品です。

■スンドゥブ 中山豆腐店「大辛トマトスンドゥブ」概要

販売店舗：スンドゥブ 中山豆腐店 高田馬場、スンドゥブ 中山豆腐店 秋葉原、スンドゥブ 中山豆腐店 新橋

販売期間：2025年7月9日（水）〜

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



Spot.2

【なか卯】食欲をかき立てる！ 夏にぴったりのうま辛な味わい

「旨辛チゲ風親子丼」並盛590円

「なか卯」から夏季限定で登場するのは、「なか卯」自慢の“ふわとろ”な親子丼に、こだわりの特製「旨辛ダレ」を合わせた「旨辛チゲ風親子丼」。

「旨辛ダレ」には、唐辛子、コチュジャン、刻みニンニク、フライドオニオン、ラー油などを使用。ひと口食べれば、韓国のチゲ鍋を思わせる唐辛子のピリッとした辛みと、ニンニクの香ばしい風味が口いっぱいに広がります。通常の「親子丼」で使用している玉ねぎの代わりに入れた白ねぎのシャキッとした食感や、糸唐辛子のほのかな辛みもアクセントに。暑い夏にぴったりの、食欲をかき立てるうま辛な味わいが堪能できますよ。

■なか卯「旨辛チゲ風親子丼」概要

販売店舗：「なか卯」全国の442店舗

販売期間：2025年7月9日（水）〜

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



Spot.3

【すき家】うま辛な味わいとシャキシャキ食感がたまらない！

「ニンニクの芽牛丼」並盛 690円

「すき家」から、夏の大人気商品「ニンニクの芽牛丼」が今年も期間限定で登場します。

「すき家」自慢の牛丼に、ラー油や唐辛子、刻みニンニクをあわせた「すき家特製旨辛だれ」で和えたニンニクの芽をのせた、やみつきになる一品。「すき家特製旨辛だれ」がシャキシャキ食感のニンニクの芽に絡み、ごはんが進むこと間違いなしです。夏にぴったりなパンチある風味をぜひご堪能あれ！

■すき家「ニンニクの芽牛丼」概要

販売店舗：「すき家」1960店舗（予定）

販売期間：2025年7月8日（火）〜

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



Spot.4

【宮武讃岐うどん】夏を乗り切るひんやりピリ辛メニュー

「冷やし担々」並650円／大800円 ※一部店舗では価格が異なります

讃岐地方の老舗「宮武讃岐製麺所」と提携して、本場の味を提供する「宮武讃岐うどん」。期間限定で登場するのは、夏の大人気メニュー「冷やし担々」です。山椒のビリッとシビれる辛さが利いた、本格四川風の汁なし担々うどんで、ナッツと胡麻をぜいたくに使った濃厚な特製味噌ダレが挽肉とよく絡み、クセになる味わいが広がります。

ラー油の量は4段階あるので、辛さを好みで調整できるのもポイント。別売りの温泉玉子（＋120円）をトッピングして、まろやかな味変を楽しむのもおすすめです。

■宮武讃岐うどん「冷やし担々」概要

販売店舗：「宮武讃岐うどん」全18店

販売期間：〜2025年8月31日（日）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



Spot.5

【chawan】野菜たっぷりのシビ辛麻辣冷麺をお膳スタイルで

「たっぷり野菜のシビ辛麻辣冷麺＆選べる副菜」1649円

和・カフェ「chawan（ちゃわん）」は、麻辣冷麺と旨辛焼きビビンバをお膳スタイルで楽しむ「旨辛アジアフェア」を開催します。

「たっぷり野菜のシビ辛麻辣冷麺＆選べる副菜」のメインは、スナップエンドウ、ヤングコーン、揚げパプリカなどをトッピングした、野菜たっぷりの彩り豊かな冷麺。レモンで割ったオリジナル麻辣スープを使用し、さらにレモンやラー油を加えて味変も楽しめます。「選べる副菜」は全10種類。自分好みの1つを選んで、お膳をカスタマイズできるのがうれしいですね。

■chawan「旨辛アジアフェア」概要

販売店舗：和・カフェ「chawan」全店

販売期間：〜2025年9月10日（水）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



Spot.6

【赤から】夏限定 “ピリ辛×チーズ” の新体験！

「赤からチーズ焼き」1人前 1859円 ※2人前から

名古屋発祥のチェーンレストランで名古屋味噌と赤唐辛子をブレンドした鍋が人気の「赤から」は、女性に人気のチーズと独自のピリ辛味をあわせたメニューを取り揃えた「チーズフェア」を開催。

注目のメニューは、4種のチーズと海鮮や野菜を赤からスープで仕上げた、夏限定の特製陶板焼き「赤からチーズ焼き」。クセになるピリ辛の味付けとチーズの調和が堪能できる一品です。

「シメのパスタ／フェットチーネ」539円

こちらは「赤からチーズ焼き」で残ったソースを使用して作る「シメのパスタ」です。具材のうま味が凝縮した濃厚チーズソースが、専用のフェットチーネに染みこみ絶品！ この季節だけの “ピリ辛×チーズ” の新体験をぜひ。

■赤から「チーズフェア」概要

販売店舗：「赤から」全店

販売期間：〜2025年9月21日（日）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



Spot.7

【焼肉の名門 天壇】食欲そそる！ “うまさと辛さ” の黄金比

昭和40年（1965）の創業以来、“お出汁で食べる京都焼肉”が人気の「焼肉の名門 天壇」は、お肉の下味に特製「旨辛だれ」を使用した「旨辛カルビ」と「旨辛ホルモン」を、夏季限定で提供します。

通常の「もみだれ」の約1.5倍量のニンニクと香辛料をブレンドしたパンチのある「旨辛だれ」は、カルビやホルモンなどの厚切り肉と相性抜群。火を通すことで香ばしさが一層引き立ち、食欲をそそります。刺激的でスタミナたっぷりの焼肉で、夏バテ気味の体にパワーをチャージして。

■焼肉の名門 天壇「夏のスタミナ焼肉フェア」概要

販売店舗：「焼肉の名門 天壇」全店（焼肉の名門 天壇・焼肉TENDANニュースタイルビュッフェ 各店）

販売期間：〜2025年9月30日（火）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



Spot.8

【マンゴツリーカフェ】さわやかな辛さがたまらない！ 夏限定のガパオが新登場

「トマトのガパオ」1280円

タイ・バンコクに本店をもつ「マンゴツリーカフェ」では、暑い夏にぴったりのメニューが楽しめる「マンゴツリーカフェの夏祭り」を開催します。

期間限定メニューの「トマトのガパオ」は、ニンニクや唐辛子、ナンプラーにトマトペーストを加えたガパオソースで、ミニトマトと鶏肉を炒めた一皿。辛さとフレッシュなトマトの酸味が相まって、さっぱりとした味わいが楽しめます。

さらに、スパイシーなタイ料理を引き立てるタイのプレミアムビール「シンハー」は、いつもよりお得に提供。「グリーンパパイヤのサラダ」や「鶏ひき肉のスパイシーハーブ和え」、「ポップコーンチキン」や「トムヤムポテト」などのメニューとも相性抜群ですよ。

■マンゴツリーカフェ「マンゴツリーカフェの夏祭り」概要

販売店舗：「マンゴツリーカフェ」全店

販売期間：〜2025年8月末予定

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる



Spot.9

【重慶飯店 本館】食欲たぎるうま辛！ 夏の「唐辛子フェア」

左上から時計回りに「蒸しナスの牛肉入り発酵唐辛子ソース」3200円、「自家製発酵唐辛子とスルメイカの炒め」4400円、「白身魚の山椒唐辛子オイル仕立て」4500円、「やわらかスペアリブ入り 豪華具材入り麻辣湯」3800円、「激辛！牛ヒレ肉の山椒唐辛子煮込み麺」5200円、「鶏もも肉の楽山風唐辛子炒め」3800円

「重慶飯店 本館」では、四川料理に欠かせない「唐辛子」をテーマに、四川の伝統技を生かした唐辛子料理を提供する「唐辛子フェア」を開催。

仕上げに油を豪快に注ぎ、唐辛子と香辛料の風味を一気に際立たせた「白身魚の山椒唐辛子オイル仕立て」や、数十種類の香辛料を使用した火鍋のスープをベースに仕上げた、「重慶飯店 本館」名物「やわらかスペアリブ入り 豪華具材入り麻辣湯（マーラータン）」、そして、今回の唐辛子フェアメニューの中で一番の辛さを追求した「激辛！牛ヒレ肉の山椒唐辛子煮込み麺」など、全6種のメニューが堪能できます。

食欲をかき立てるうま辛な四川料理の数々で、夏の暑さを吹き飛ばして！

■重慶飯店 本館「唐辛子フェア」概要

住所：神奈川県横浜市中区山下町164

TEL：045-641-8288

開催期間：〜2025年8月31日（日）※平日はディナータイム のみ、土・日曜、祝日は終日

開催時間：17〜21時（20時LO）、金曜 17〜22時（21時LO）、土曜 11時30分〜22時（21時LO）、日曜・祝日 11時30分〜21時（20時LO）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

