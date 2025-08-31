ÅìÌî¹¬¼£¡¡¡ÖÂç¹¥¤¡×¤ÊÀèÇÚ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡×Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬31Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Î¤ª¤«¤·¤Ð¡×¡ÊÅÚÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤ÎÌ¾¤ò°ìÌöÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢97Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡×¡£MC²¬ÅÄ¤«¤é¡Ö¡È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó´Ý¡É¤È¤¤¤¦Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¢¤½¤³¤«¤é1¿Í½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡Ä¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤É¤ÎÈÖÁÈ¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡Ù¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ê¿¹Ô¤·¤Æ¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡Ù¡×¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È²óÁÛ¡£2¤Ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÓ¿§¤Î°ã¤¦ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤ï¤Ø¤ó¤Í¤ó¡£¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ä´ÑÍ÷¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Ï¹ÔÎó¡Ê¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢µÒÀÊ¤ÏËë¤ÎÆâÊÛÅö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¼ã¤¤¿Í¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤µ¤é¤ËµÒÁØ¤¬ÊÑ²½¡£¡Ö¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¾Ð¤ï¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡£¤Ç¤â¡ÊÅçÅÄ¡Ë¿Â½õ¤µ¤ó¤Ï°ìÀÚÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¿Í¤âµï¤ì¤Ð¡È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡É¡×¿Í¤âµï¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Â½õ¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅìÌî¤Ï¼ýÏ¿Ãæ¤ÎÅçÅÄ¤Î¡ÈÌ¡ÃÌ¡ÉÊ¹¤¤¿¤µ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é20Ç¯¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£